Украинцы попрощаются с водой: в Раде шокировали введением графиков по всей Украине

Украинцы столкнутся с проблемой свободного доступа к воде. В некоторых регионах предупредили, что воду будут подавать по графику. Однако такая практика будет распространяться по всей стране.

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О причинах таких ограничений рассказал народный депутат Украины Богдан Кицак в эфире Вечір.LIVE. По его словам, прецеденты, которые сейчас появляются в Ровно, будут дальше распространяться по всей Украине. По его словам, такая практика применяется из-за долгов, которые суммарно по Украине насчитываются на десятки миллиардов гривен. Народный депутат не уверен, что это эффективный выход из ситуации.

"Мы увидим, сейчас будет всенародное недовольство, по примеру, Ровно, Ивано-Франковска, потом в других городах. Но вместе с тем нужно находить какое-нибудь эффективное решение", — подытожил депутат.

Стоит отметить, что с апреля в Ровно планируют перейти на почасовую подачу воды из-за критической финансовой ситуации "Ровнооблводоканала". Как пояснили в компании, сейчас действует убыточным тарифом – вместо экономически обоснованных 57 грн за куб жители платят всего 32 грн. Долг предприятия уже превысил 115 млн гривен.

Напомним, что проблемы с тарифами, как писал портал "Комментарии", возникнут в Киеве. Там вообще проблему не решали годами и после войны она может рухнуть на голову горожан. Речь идет о стоимости централизованного отопления и горячей воды.

Народный избранник подтвердил заявление КП "Киевтеплоэнерго", что себестоимость отопления в Киеве в полтора раза превышает суммы в платежках. Кучеренко объяснил, что тарифы на тепло КГГА установила в 2018 году, и их Кличко не пересматривал исключительно в связи с выборами 2021 года.



