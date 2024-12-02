Украинцы полностью исчезнут через шесть поколений: ужасный прогноз будущего нации

В Украине сложилась угрожающая ситуация — фактически украинская нация на грани вымирания. Учитывая демографическую ситуацию, украинской нации осталось менее 200 лет. Такой угрожающий прогноз дала заслуженный врач Украины Ольга Богомолец в эфире Вечер.LIVE, сообщает портал "Комментарии".

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По ее словам, если демографическая ситуация не улучшится, украинская нация может исчезнуть через 180 лет. Она подчеркнула, что сейчас в стране наблюдается катастрофическое увеличение смертности и уменьшение рождаемости.

В нынешних условиях, по мнению врача, украинцы могут исчезнуть, даже не учитывая потери на войне и эмиграцию.

"Это шесть поколений по 30 лет — ноль украинцев остается. То есть, конечно, территории останутся, кто-то на них будет сеять зерно, кто-то будет, но это будут уже не украинцы", — сказала Богомолец.

Напомним, что в стране наблюдается угрожающая тенденция – украинцы возвращаются на оккупированные территории. Почему украинцы едут на временно оккупированные территории читайте по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что расходы, предусмотренные Государственным бюджетом на 2025 год, заставят часть украинцев вернуться в оккупацию. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко пояснил, что в расходах нет денег на строительство и ремонт жилья для внутренних беженцев, программы их поддержки и социализации или хотя бы переквалификации.

"Ну что, еще несколько десятков тысяч поедут в оккупацию, а все будут искать идеологическую составляющую или измену не там, где нужно", — отметил советник городского головы Мариуполя.