Украинцы на грани бедности и нищенства: на чем готовы экономить

В Украине значительно выросли цены на товары и услуги – и эта тенденция сохраняется. Основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко охарактеризовал ситуацию в стране и рассказал, на чем пытаются экономить украинцы и кому сложнее всего выживать.

Фото портал "Комментарии"

Он рассказал, что даже по заниженным данным Государственной службы статистики, только за один год цена на электроэнергию выросла на 63,6% (при этом электроэнергия выросла более 60% как для бытовых потребителей, так и на рынке электроэнергии, что повлияло на все виды товаров и услуг) — на 62,9%, масло — на 30,7%...

“В то же время пенсии и зарплаты уже давно существенно отстают от стремительного роста потребительских цен, как следствие все больше украинских семей погружаются в бедность и даже нищенство. Все дорого: от основных пищевых продуктов до услуг", – объяснил он.

Эксперт подчеркнул, что многие люди, особенно среди пенсионеров, оказались на грани выживания.

“Количество людей живущих за пределом нищеты увеличилось в 1,7 раза, и достигает 9% от общей численности населения. Кто экономит на электроэнергии, кто на еде, или экономит на лекарствах и посещении врача. Долги за коммуналку достигли впечатляющих 200 млрд гривен”, – рассказал он о сложной ситуации в стране.

Напомним, власти Украины решили перераспределить средства регионов. Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, как писал портал "Комментарии", рассказал о новых решениях на 2025 год. По его словам, из бюджетов громад в следующем году будут изыматься дополнительные средства.