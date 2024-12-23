Украинцы на грани бедности и нищенства: на чем готовы экономить

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Кречмаровская Наталия
В Украине значительно выросли цены на товары и услуги – и эта тенденция сохраняется. Основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко охарактеризовал ситуацию в стране и рассказал, на чем пытаются экономить украинцы и кому сложнее всего выживать.
Фото портал "Комментарии"
Он рассказал, что даже по заниженным данным Государственной службы статистики, только за один год цена на электроэнергию выросла на 63,6% (при этом электроэнергия выросла более 60% как для бытовых потребителей, так и на рынке электроэнергии, что повлияло на все виды товаров и услуг) — на 62,9%, масло — на 30,7%...
Эксперт подчеркнул, что многие люди, особенно среди пенсионеров, оказались на грани выживания.
Напомним, власти Украины решили перераспределить средства регионов. Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, как писал портал "Комментарии", рассказал о новых решениях на 2025 год. По его словам, из бюджетов громад в следующем году будут изыматься дополнительные средства.
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