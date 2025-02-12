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Украинцы могут получить еще 1500 грн: о чем идет речь

Получить деньги можно только за больное животное

сегодня, 15:53
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Кречмаровская Наталия

Украинцы могут получить денежное вознаграждение за диких кабанов – речь идет о погибших животных. Соответствующее решение было принято постановлением Кабинета Министров Украины от 04.02.2025 № 121, сообщили в Госпродпотребслужбе Киевской области.

Украинцы могут получить еще 1500 грн: о чем идет речь

Иллюстративное фото

Отмечается, что постановление вступит в силу 1 сентября текущего года, одновременно со вступлением в силу новой редакции Закона Украины "О ветеринарной медицине".

Заместитель председателя Госпродпотребслужбы Владимир Кустуров пояснил: “Принятие указанного нормативно-правового акта является очередным шагом евроинтеграции Украины и гармонизации украинского законодательства в отношении европейских норм и стандартов. Мы ожидаем, что материальное поощрение населения позволит ускорить реализацию соответствующих противоэпизоотических мер при выявлении АЧС, что повысит их эффективность”.

В Госпродпотребслужбе пояснили, чтобы получить вознаграждение в размере 0,5 прожиточного минимума (в настоящее время это примерно 1500 грн) гражданам, уже достигшим 18-летия, нужно:

  • сообщить о местонахождении трупа дикого животного территориальный орган Госпродпотребслужбы в своем регионе в течение 24 часов с момента находки;

  • предоставить свои паспортные данные и контактную информацию;

  • дождаться вывода уполномоченной лаборатории относительно подтверждения вируса АЧС у погибшего животного.

Следует отметить, что в соответствии с нормой постановления: "в случае когда в соответствии с экспертным заключением уполномоченной лаборатории установлено отсутствие возбудителя африканской чумы свиней в патологическом материале, который отобран от найденных трупов диких кабанов физическим лицом, соответствующая местная государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия".

Напомним, украинцам, как писал портал "Комментарии", грозит локальный карантин.



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Источник: https://dpssko.gov.ua/blog/2025/02/12
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