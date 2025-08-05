Украинцы могут легко оформить в "Резерв+" новый вид отсрочки от мобилизации: подробности

У "Резерв+" появилась новая отсрочка. В Министерстве обороны объяснили, что добавилась новая отсрочка. Оформить ее могут супруги, в которых супруги имеют инвалидность I или II группы.

Мобилизация. Иллюстративное фото

"Чтобы получить эту отсрочку, информация об инвалидности должна быть в Единой информационной системе социальной сферы или в соответствующей информационной системе Пенсионного фонда Украины, а также необходимо запись о браке в Государственном реестре актов гражданского состояния", — пояснили в Минобороны.

В министерстве объяснили, что оформить отсрочку просто – нужно нажать на три точки на главном экране приложения Резерв, выбрать пункт “Подать запрос на отсрочку”, а затем соответствующую категорию – и впоследствии поступит уведомление с результатом.

"Напомним, что отсрочки в "Резерве+" запустились в ноябре прошлого года. Сейчас 40% всех отсрочек оформляется именно в приложении", — уточнили в Минобороны.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине продолжается военное положение и обязательная мобилизация, однако в категорию военнообязанных попадают не все. Недавно в Украине начали обсуждать мобилизацию возрастной категории "60+".

Народный депутат Украины Федор Вениславский в Media Center Ukraine рассказал, на каких основах могут привлекать в армию возрастную категорию "60+". По его словам, никакой обязательной мобилизации граждан Украины, которым уже исполнилось 60 лет, быть не может.

Политик объяснил, что 60 лет означает, что человек снимается с военного учета, перестает быть военнообязанным. Такое лицо может продлить службу только по его добровольному согласию, если это потребует Вооруженные силы Украины или другие составляющие сектора безопасности обороны.



