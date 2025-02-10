Украинцы массово бегут из ЕС в Россию: что известно

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Кречмаровская Наталия
Полномасштабное вторжение Россию на территорию Украины заставило многих украинцев покинуть страну — многие граждане нашли убежище в странах Европейского Союза. Через три года некоторые сменили место жительства в Европе или вернулись в Украину.
Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации пояснили, что пропаганда России активно распространяет сообщения о якобы тысячах украинцев, которые, уехав в страны ЕС, переезжают жить в РФ. Впрочем, официальная российская статистика полностью опровергает этот нарратив.
Отмечается, что в прошлом году в Россию переехали 28 тыс. репатрианты. Это самый низкий показатель за последние четыре года, ярко демонстрирующий неспособность путинской пропаганды убедить "соотечественников" жить в РФ.
Напомним, что в Кремле, как писал портал "Комментарии", создают иллюзию успехов на оккупированной территории. Российский диктатор Владимир Путин принял в Кремле руководителя оккупационной администрации в Донецкой области Дениса Пушилина. В Центре противодействия дезинформации объяснили, что гауляйтер отчитался о многочисленных "успехах", которые существенно расходятся с реальностью на ТОТ.
Отмечается, что также гауляйтер отчитался о росте доходов "ДНР" на 30% в 2024 году. Хотя хорошо известно, что ТОТ Донецкой области не самодостаточная экономика и все ее "доходы" — результат прямых дотаций из российского бюджета.
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