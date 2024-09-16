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Украинцы хотят отказываться от гражданства: требуют упростить процедуру

Петиция об упрощении процедуры выхода из гражданства зарегистрирована на сайте обращений в Кабмин

сегодня, 17:43
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Кречмаровская Наталия

Процедура выхода из гражданства Украины сложная. Автор петиции, зарегистрированной на сайте обращений в Кабмин, просит ее упростить. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соответствующую петицию.

Украинцы хотят отказываться от гражданства: требуют упростить процедуру

Паспорт. Иллюстративное фото

"Обращаюсь к Вам с просьбой инициировать разработку и принятие законопроекта, который будет регулировать порядок добровольного выхода из гражданства Украины по личному заявлению гражданина на основе норм международного права", — говорится в петиции.

В обращении автор просит Кабинет министров Украины инициировать разработку соответствующего законопроекта, который будет регулировать:

  • Процедуру подачи заявления на выход из гражданства Украины.

  • Сроки рассмотрения заявления и принятия решения.

  • Права и обязанности гражданина, связанные с выходом из гражданства.

  • Гарантии прав человека в процессе выхода из гражданства.

В современных условиях, когда глобализация и миграция являются неотъемлемыми частями жизни, каждый человек должен иметь возможность добровольно и в упрощенном порядке отказаться от гражданства Украины, если он считает это необходимым. Такой порядок должен учитывать международные обязательства Украины и уважать права и свободы человека", – прокомментировал автор свое обращение.

Он убежден, что соответствующий законопроект будет способствовать обеспечению прав и свобод граждан Украины и будет соответствовать международным стандартам в области прав человека.

Голосование за петицию продлится 91 день. Чтобы обращение попало на рассмотрение, его должны поддержать 25 000 граждан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы требуют от Кабмина создать языковую полицию.



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Источник: https://petition.kmu.gov.ua/petitions/7215
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