Украинцы этого уже не выдержат: политика власти ведет к социальной катастрофе

Украинские власти снова собрались повышать тарифы на коммунальные услуги. По прогнозам Министерства экономики, в 2026-2028 годах тарифы на электроэнергию будут расти на 10-20% каждый год.

Украина. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков отметил, что повышение тарифов прогнозируют в условиях войны, когда 9 млн украинцев живут за чертой бедности, а долги за коммуналку уже превышают 100 млрд грн.

"При этом энергетические компании за первое полугодие 2025 года заработали 46,6 млрд грн (в первом квартале 2024 года — отмечались убытки в 790 млн). Кто-то наживается, тогда как люди считают копейки", — убежден политик.

По его словам, за время полномасштабной войны тарифы на электроэнергию уже поднимались дважды: на 70% в 2023 году и на 64% в 2024 году. Нардеп сообщил, что еще в 2023 году в парламенте зарегистрировано постановление №9102 о моратории на повышение тарифов. Ведь, по его убеждению, неподъемные счета люди просто не будут платить.

"Однако власть прикрываясь войной, повторяет: "Другого выхода нет" или "Это требует МВФ". Но выход есть. Надо только уметь работать", — объяснил политик.

По его словам, помогут отказаться от повышения тарифов следующие решения:

- развитие альтернативной энергетики – с накоплением энергии и балансировкой в пиковой нагрузке. Для этого, по словам Разумкова, требуются инвесторы. А чтобы их привлечь – необходимы прозрачные и честные правила, льготное налогообложение и защита от давления налоговой и силовиков,

- внедрение дифференцированных тарифов: кто больше — платит больше, а наименее защищенных — государство поддерживает реальными субсидиями.

"Сегодняшняя политика власти ведет страну не просто в долговую яму, а в социальную катастрофу. И мы не имеем права закрывать на это глаза!", — убежден политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что происходит с выездом 22-летних из Украины.



