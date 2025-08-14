Украинцы должны думать не об Аляске: в Раде заявили о необходимости искать компромисс

В последнее время в украинском медиаполе начали говорить о "титульности" и "исторической уникальности". В украинском парламенте отреагировали, отметив, о чем действительно нужно думать украинцам.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народный депутат Алексей Кучеренко убежден, что ключевой вопрос, который должен сейчас крутиться в уме у каждого сознательного украинца, это не об Аляске. А о том, как "мы способны жить вместе друг с другом в рамках единой страны и находить судьбоносные совместные компромиссные решения".

"Или кто-то думает, что он будет диктовать здесь свои условия, манипулируя провокационными лозунгами о какой-то "титульности" или "исторической уникальности"?! Я лично считаю себя Украинцем и считаю эту страну своей страной — поэтому не собираюсь разрешать никому из своих сограждан навязывать мне какие-то из своих сограждан навязывать мне какие-то свои Конституции и Законы Украины!”, — подчеркнул народный депутат.

Одновременно, как подчеркнул политик, украинцы должны помнить — "это НАША страна, господа! Наша общая страна!".

Поэтому украинцы просто должны искать совместные решения и компромисс друг между другом. По словам народного депутата, по-другому просто не получится.

