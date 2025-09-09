Украинцев "забросают" повестками: Кабмин изменил ключевое условие

Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому печатать повестки смогут областные и Киевский городской ТЦК.

Таким образом, автоматизированная печать повесток будет ускорена, пишет издание "Судебно-юридическая газета".

Ранее печатать повестки разрешалось только Минобороны и государственным предприятиям, имеющим стратегическое значение для экономики и безопасности государства (в полиграфической отрасли).

"В результате принятых в постановлении 1062 изменений печать повесток, которые сформированы с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, и направление их средствами почтовой связи смогут осуществлять также областные и Киевский городской ТЦК на основании соответствующих договоров", — пишет издание.

Также отмечается, что организация печати повесток может осуществляться посредством системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов и электронных информационных ресурсов государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (в полиграфической отрасли). То есть, автоматизировано.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что проблемы с мобилизацией в Украине обостряются. В Раде неоднократно указывали на недопустимые ситуации, однако решения неотложных проблем так пока и нет.

Народная депутат Украины Анна Скороход раскритиковала не только подход к мобилизации, но и указала на нежелание властей решать очевидные проблемы. По ее словам, власти привыкли перекладывать ответственность на людей. Народная депутат указала на двойные стандарты, которые разрушили доверие общества.



