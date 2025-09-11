Украинцев просто бросили на произвол судьбы: в Раде резко раскритиковали молчание власти

Рубрики
Кречмаровская Наталия
За более трех лет войны из Украины уехали миллионы граждан — спасаясь от войны нашли убежище в разных странах. Мировую общественность всколыхнула новость о жестоком убийстве украинки Ирины Заруцкой в США.
Беженцы. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Анна Скороход отметила, что Ирина Залуцкая далеко не единственная жертва. По ее словам, наших граждан убивают и в Америке и в Европе. Причины разные: от нападений мигрантов и психически больных – до бытовых трагедий и преступлений на почве ненависти.
Народная депутат напомнила, что около 12 млн украинцев вынужденно выехали из-за войны.
Скороход обнародовала список наиболее резонансных убийств украинцев в Европе и США за время войны с РФ:
- убийство 16-летней украинской девушки на вокзале в Германии (2025). 11 августа во Фридланде 16-летнюю Лиану, беженку из Мариуполя, толкнул под поезд 31-летний гражданин Ирака с психическим диагнозом. Девушка погибла на месте.
– убийство 17-летнего баскетболиста Владимира Ермакова (2024). 10 февраля в Оберхаузене, Германия, молодой человек был зарезан 15-летним подростком немецко-турецкого происхождения после конфликта на вокзале.
– Двойное убийство украинки и ее дочери в Дорстене, Германия (2025). В июне 32-летнюю женщину и ее маленькую дочь убил собственный 16-летний сын, признавшийся после поджога дома.
- Убийство с поджогом украинской семьи в Бельгии (2025). В Хаасроде в июне была убита 46-летняя украинка и ее 6-летняя дочь. Подозреваемый – 16-летний сын.
- убийство украинок в Германии ради похищения младенца (2024). Пара осуждена за убийство двух украинок, чтобы выдать чужого ребенка за своего.
- убийство украинской беженки и ее дочери после вызова полиции (2024). В декабре в Германии мать и ребёнка убил украинский подросток, его задержала полиция.
