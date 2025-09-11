Украинцев просто бросили на произвол судьбы: в Раде резко раскритиковали молчание власти

За более трех лет войны из Украины уехали миллионы граждан — спасаясь от войны нашли убежище в разных странах. Мировую общественность всколыхнула новость о жестоком убийстве украинки Ирины Заруцкой в США.

Беженцы. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход отметила, что Ирина Залуцкая далеко не единственная жертва. По ее словам, наших граждан убивают и в Америке и в Европе. Причины разные: от нападений мигрантов и психически больных – до бытовых трагедий и преступлений на почве ненависти.

"И что мы видим в ответ? Никакой политической реакции со стороны украинской власти. Никакой реальной помощи или защиты от украинских представительств за рубежом. Наши люди брошены на произвол судьбы и полностью зависимы от государств, которые их приняли", — отметила она.

Народная депутат напомнила, что около 12 млн украинцев вынужденно выехали из-за войны.

"Это наши соотечественники, ежедневно сталкивающиеся с рисками, и чья жизнь может оборваться в любую минуту", — отметила она.

Скороход обнародовала список наиболее резонансных убийств украинцев в Европе и США за время войны с РФ:

- убийство 16-летней украинской девушки на вокзале в Германии (2025). 11 августа во Фридланде 16-летнюю Лиану, беженку из Мариуполя, толкнул под поезд 31-летний гражданин Ирака с психическим диагнозом. Девушка погибла на месте.

– убийство 17-летнего баскетболиста Владимира Ермакова (2024). 10 февраля в Оберхаузене, Германия, молодой человек был зарезан 15-летним подростком немецко-турецкого происхождения после конфликта на вокзале.

– Двойное убийство украинки и ее дочери в Дорстене, Германия (2025). В июне 32-летнюю женщину и ее маленькую дочь убил собственный 16-летний сын, признавшийся после поджога дома.

- Убийство с поджогом украинской семьи в Бельгии (2025). В Хаасроде в июне была убита 46-летняя украинка и ее 6-летняя дочь. Подозреваемый – 16-летний сын.

- убийство украинок в Германии ради похищения младенца (2024). Пара осуждена за убийство двух украинок, чтобы выдать чужого ребенка за своего.

- убийство украинской беженки и ее дочери после вызова полиции (2024). В декабре в Германии мать и ребёнка убил украинский подросток, его задержала полиция.

"Эти трагедии — не редкие случаи. Это система. Это свидетельство полной незащищенности украинцев за рубежом. Имеет ли право власть молчать, когда гибнут наши люди? Чьи они граждане — чужих стран или все же Украины?", — отметила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что политика власти ведет к социальной катастрофе.




