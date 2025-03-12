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Украинцев предупредили о проблемах с пересечением границы: что изменится

В ГПСУ предупредили об ограничениях на пункте пропуска "Шегини"

12 марта 2025, 18:47
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Кречмаровская Наталия

В Государственной пограничной службе Украины предупредили о временных ограничениях в пересечении границы.

Украинцев предупредили о проблемах с пересечением границы: что изменится

Иллюстративное фото

“Важная информация для путешествующих через пункт пропуска “Шегини”. С 13 марта по 10 мая 2025 года из-за реконструкции пункта пропуска оформление грузов будет происходить в замедленном режиме”, — предупредили пограничники.

Также в Госпогранслужбе рекомендуют во избежание задержек заранее планировать путешествие и рассмотреть альтернативные маршруты через пункты пропуска поблизости.

Напомним, что Кабинет министров Украины, как писал портал "Комментарии", изменения к пересечению границы расширяется перечень категорий, имеющих право выезжать из Украины.

Об изменениях в правилах пересечения сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

По его словам, уехать за границу:

  • те, кто имеют отсрочку и чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные (неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий,

  • члены семей (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные (неполнородные) брат или сестра), посмертно вручившие звание Герой Украины.

Также отметим, что с 3 марта Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины не дают разрешения на выезд за границу художников и медийщиков — мужчинам мобилизационного возраста.

Сообщается, что министерство приостановило выдачу писем содействия для выезда. Ограничения продлятся до момента нормативно-правового урегулирования соответствующего вопроса. Такое решение, как пояснили в министерстве, приняли из-за того, что мужчины пользуются правом выезда и возвращаются в Украину.



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Источник: https://t.me/DPSUkr/25202
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