Украинцев предупредили о проблемах с пересечением границы: что изменится

В Государственной пограничной службе Украины предупредили о временных ограничениях в пересечении границы.

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“Важная информация для путешествующих через пункт пропуска “Шегини”. С 13 марта по 10 мая 2025 года из-за реконструкции пункта пропуска оформление грузов будет происходить в замедленном режиме”, — предупредили пограничники.

Также в Госпогранслужбе рекомендуют во избежание задержек заранее планировать путешествие и рассмотреть альтернативные маршруты через пункты пропуска поблизости.

Напомним, что Кабинет министров Украины, как писал портал "Комментарии", изменения к пересечению границы расширяется перечень категорий, имеющих право выезжать из Украины.

Об изменениях в правилах пересечения сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

По его словам, уехать за границу:

те, кто имеют отсрочку и чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные (неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий,

члены семей (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные (неполнородные) брат или сестра), посмертно вручившие звание Герой Украины.

Также отметим, что с 3 марта Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины не дают разрешения на выезд за границу художников и медийщиков — мужчинам мобилизационного возраста.

Сообщается, что министерство приостановило выдачу писем содействия для выезда. Ограничения продлятся до момента нормативно-правового урегулирования соответствующего вопроса. Такое решение, как пояснили в министерстве, приняли из-за того, что мужчины пользуются правом выезда и возвращаются в Украину.