Украинцев не 30 миллионов: зачем Украине множественное гражданство

Народные депутаты Украины приняли закон о множественном гражданстве, которое, в частности, предусматривает возможность иностранцам получить гражданство Украины. Народный депутат Украины Ярослав Юрчишин рассказал, почему закон о множественном гражданстве — это хорошо.

Паспорт. Иллюстративное фото

"Украинцев больше, чем вы можете представить. Нас не 30 миллионов и даже не 40. Украинцев — 60 миллионов, хотя около половины проживают за пределами государства и не все имеют украинские паспорта. Но у них есть украинские корни и хотят быть частью наших процессов", — убежден он.

По словам нардепа, принятие закона о множественном гражданстве — это единство. Миллионы украинцев по всему миру, как отметил Юрчишин, сохранят или смогут получить украинское гражданство, имея паспорт другой страны. Нардеп убежден, что такая возможность особенно актуальна для семей, давно эмигрировавших, но идентифицирующих себя украинцами.

Среди преимуществ такой инициативы народный депутат указал:

возможность получить гражданство Украины для иностранцев, защищающих Украину. Такая возможность предоставляется за год службы в условиях военного положения или три года по контракту;

иностранцы смогут получить украинский паспорт, если сдадут экзамены по знанию языка, истории и Конституции. Также для этого нужно постоянно жить в Украине более 5 лет;

родителям не нужно будет выбирать, если их дети рождаются за границей. Есть возможность получить и украинское гражданство и страны рождения;

гражданство не смогут получить представители РФ и других стран, не признающих нашу территориальную целостность, а также осужденных за тяжкие преступления.

Также правительство должно разработать отдельный закон об ограничениях для уже имеющих гражданство РФ. Список стран, гражданство которых будет совместим с украинским, также будет определен постановлением КМУ в интересах безопасности Украины.

"Таким образом, мы усиливаем связь между украинцами внутри страны и заграницей. А еще создаем хороший стимул для иностранцев становиться на защиту Украины и иметь возможность получить украинский паспорт", — указал преимущества закона Юрчишин.

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