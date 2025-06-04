Украинцев могут шокировать новые тарифы: какие изменения готовит Кабмин

Вопрос повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги во время войны обсуждается постоянно. Пока действует мораторий на повышение тарифов на отопление и горячее водоснабжение, однако, стоимость электроэнергии для потребителей возросла в 2024 году. На очереди могут оказаться тарифы на холодную воду.

Тарифы. Фото портал "Комментарии"

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил об изменениях, которые готовят в Кабинете министров Украины.

По его словам, Министерство развития общин и территорий Украины предлагает внести изменения в правительственное постановление. Эта инициатива, по словам эксперта, разблокирует повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.

"В частности, речь идет о пересмотре правительственных рекомендаций, которые обязывали воздерживаться от повышения тарифов на уровне, действовавшем по состоянию на 24 февраля 2022 года. Там также отмечено: следствием его принятия может стать "изменение стоимости услуг по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу", — сообщил Попенко.

То есть, по его словам, это фактически приведет к повышению тарифов для бытовых потребителей.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в украинском информационном пространстве ранее распространялись новости о возможном повышении тарифов на электроэнергию и газ. В Министерстве энергетики Украины опровергли данную информацию. Объясняли, что в Кабинете министров Украины неоднократно заявляли, что вопрос пересмотра тарифов на электроэнергию и газ сейчас в повестке дня не стоит. Об этом сообщали в министерстве в апреле 2025 года.

Отметим, что Олег Попенко прогнозировал повышение тарифа на газ до 10 грн за кубометр уже летом.



