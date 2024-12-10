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Украинцам советуют запасаться продуктами: в новом году ситуация резко изменится

С начала года цены на продукты могут значительно возрасти

сегодня, 16:17
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Кречмаровская Наталия

В декабре украинцы обычно готовятся к празднованию Рождества и Нового года. Учитывая праздничный стол и покупают продукты, однако гражданам следует подготовиться тщательно и не столько к праздникам, сколько к предстоящему удорожанию продуктов. Что будет с ценами в 2025 году рассказал доктор социальной экономики Зиновий Свереда, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Киев24".

Украинцам советуют запасаться продуктами: в новом году ситуация резко изменится

Иллюстративное фото

Он отметил, что банкиры показывают инфляцию на уровне этого места 9,7%. "Так и в среднем гречка подорожает на 20-25%, как и любые виды продукции", — убежден Свереда.

По его словам, самое важное, что сейчас можно организовывать, это больше закупать продукты – и не по килограмму-два, а по 10 килограммов.

“В любом случае, все продукты всегда в конце зимы и в начале весны естественно дорожают. А если добавить еще и высокую инфляцию, и боевые действия и нехватку мужчин, то цены вырастут еще на 10-15%”, — пояснил он.

При этом эксперт не прогнозирует удешевление продуктов. “Мы имеем большие расходы на социальную сферу, на войско, а все, что инвестируется в войну, это потери. То есть для России даже расходы – это инвестиция, потому что они разрушают нашу экономику. А для нас фактически это огромные потери. И этот естественный процесс, когда начинается инфляция во время войны, очень важен, чтобы не началась гиперинфляция”, — подчеркнул он.

По словам эксперта, избежать этого можно только подчеркнув сотрудничество с международными партнерами, которые будут помогать нам выравнивать ценность и покупательную способность нашей валюты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как изменятся цены на продукты в декабре 2024 года.




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Источник: https://t.me/kyivtv/77328
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