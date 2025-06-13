Украинцам советуют готовиться к отключениям света: названы регионы, где возникнут большие проблемы

В министерстве энергетики Украины уверяют, что летний сезон можно пройти без отключений. Однако эксперты уверены, что проблем с электроснабжением не избежать.

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Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко отметил, что полноценного блэкаута не будет, однако на значительной территории страны все же возникнут серьезные проблемы.

"Это Сумская, Херсонская, Николаевская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская области, а также Черниговская, Одесская область и Одесса, Киевская область и Киев. И хотя часть областей не прифронтовые, там огромные проблемы с сетями", — отметил он.

По словам эксперта, это не будет катастрофой, однако к отключениям нужно готовиться. При этом он подчеркнул, что население в случае необходимости будут отключать в последнюю очередь. Сначала – бизнес, офисные центры и т.д.

"Отключать будут потому, что у нас нет возможности покрывать пиковые нагрузки на энергетическую систему", — объяснил причину проблемы Попенко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине продолжается подготовка к следующему отопительному сезону и сразу возникли проблемы. В Одессе не могут провести гидравлические испытания теплосетей из-за значительных долгов.

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко пояснил, что для проверки теплотрасс, по словам политика, необходимо запустить теплоноситель. А ТЭЦ, генерирующая тепло, принадлежит "Нафтогазу". "Нефтегаз" не дает теплоноситель, объясняя это наличием долгов. В целом, как отметил народный депутат, финансовые проблемы влияют на технологическую подготовку к зиме.

Однако, по словам Кучеренко, проблема гораздо глубже.