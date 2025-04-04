Украинцам разрешили не платить алименты: что для этого нужно сделать

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Кречмаровская Наталия
В Украине разрешается не выплачивать алименты – зато рассчитаться недвижимостью. В Министерстве юстиции рассказали, как действует этот механизм.
Иллюстративное фото
Чтобы прекратить выплату алиментов, родитель, с кем проживает ребенок, и родитель, проживающий отдельно от него, заключают договор о прекращении права на алименты для ребенка в связи с передачей права собственности на недвижимое имущество. Вместо ежемесячных выплат можно передать в пользу ребенка квартиру, дом, земельный участок.
В Минюсте также отметили важные аспекты:
Право собственности на такое имущество получает ребенок или ребенок и родитель, с кем он проживает. Во втором варианте будет общая долевая собственность.
При передаче имущества одного из родителей в пользу ребенка, другой родитель обязуется самостоятельно содержать его.
Такое имущество не может быть изъято или отчуждено без разрешения органа опеки и попечительства к совершеннолетию ребенка.
Расторгнуть договор можно, если родитель, с кем проживает ребенок, не исполняет обязанности по его содержанию.
При этом следует отметить, что переданное имущество не освобождает родителей от полной ответственности за содержание ребенка в дополнительных расходах, таких как медицинское обслуживание или образование.
Напомним, портал "Комментарии" писал, как записать ребенка в детский сад.
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