Украинцам разрешили не платить алименты: что для этого нужно сделать

В Украине разрешается не выплачивать алименты – зато рассчитаться недвижимостью. В Министерстве юстиции рассказали, как действует этот механизм.

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Чтобы прекратить выплату алиментов, родитель, с кем проживает ребенок, и родитель, проживающий отдельно от него, заключают договор о прекращении права на алименты для ребенка в связи с передачей права собственности на недвижимое имущество. Вместо ежемесячных выплат можно передать в пользу ребенка квартиру, дом, земельный участок.

"Такое решение позволяет освободить родителя от обязанности выплачивать алименты, если имущество отвечает потребностям ребенка. Важно, чтобы передаваемое имущество было равноценной компенсацией для детских нужд", — уточнили в министерстве.

В Минюсте также отметили важные аспекты:

Право собственности на такое имущество получает ребенок или ребенок и родитель, с кем он проживает. Во втором варианте будет общая долевая собственность.

При передаче имущества одного из родителей в пользу ребенка, другой родитель обязуется самостоятельно содержать его.

Такое имущество не может быть изъято или отчуждено без разрешения органа опеки и попечительства к совершеннолетию ребенка.

Расторгнуть договор можно, если родитель, с кем проживает ребенок, не исполняет обязанности по его содержанию.

При этом следует отметить, что переданное имущество не освобождает родителей от полной ответственности за содержание ребенка в дополнительных расходах, таких как медицинское обслуживание или образование.

"Для того, чтобы заключить такой договор, необходимо обязательно обратиться в органы опеки и попечительства для подтверждения, что передача имущества не нарушает интересы ребенка. Договор заключается в письменной форме, нотариально удостоверяется и подлежит государственной регистрации. Если ребенок достиг четырнадцати лет, он принимает участие в заключении договора", — пояснили в министерстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как записать ребенка в детский сад.



