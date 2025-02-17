Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
С 1 марта 2025 года работа всех АЗС может быть остановлена. Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина. Она объяснила причину такой ситуации – с 1 марта можно использовать только РРО, формирующие фискальные чеки по новой форме, утвержденной приказом Министерства финансов Украины №601.
Иллюстративное фото
Нардепка отметила, что ни один РРО не может быть доработан и обновлен, поскольку Нацбанк, Минфин и ГНС не утвердили новый протокол передачи информации от РРО к ГНС с учетом новой формы фискального чека.
При этом сроки утверждения пока нет.
Южанина убеждена, что сроки возможности выдачи фискальных чеков по старой форме должны быть продлены (не менее шести месяцев). Однако, по ее словам, в Минфине этого не слышно.
Напомним, что предложение украинских властей отдать США недра в обмен на помощь, как писал портал "Комментарии", заинтересовало американского президента Дональда Трампа. Однако, как заявили в Верховной Раде, отдавать ничего почти ничего. Такое мнение высказал народный депутат Украины Даниил Гетманцев.
По его словам, необходимо провести ревизию всех месторождений полезных ископаемых и вернуть их в собственность народа. Народный депутат Украины убежден, что этот вопрос требует немедленного решения.
Новости