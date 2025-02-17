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Украина с 1 марта рискует остаться без бензина: в Раде объяснили причину

Кто виноват в ситуации, которая может сложиться на рынке горючего

17 февраля 2025, 20:14
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Кречмаровская Наталия

С 1 марта 2025 года работа всех АЗС может быть остановлена. Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина. Она объяснила причину такой ситуации – с 1 марта можно использовать только РРО, формирующие фискальные чеки по новой форме, утвержденной приказом Министерства финансов Украины №601.     

Украина с 1 марта рискует остаться без бензина: в Раде объяснили причину

Иллюстративное фото

Нардепка отметила, что ни один РРО не может быть доработан и обновлен, поскольку Нацбанк, Минфин и ГНС не утвердили новый протокол передачи информации от РРО к ГНС с учетом новой формы фискального чека.

При этом сроки утверждения пока нет.

"На АЗС разрешено использовать исключительно традиционные (аппаратные) РРО, так что с 1 марта АЗС должны либо прекратить продавать горючее и закрыться, либо будут работать с нарушением закона и получат штраф в размере 150% стоимости проданного горючего", — пояснила народная депутат.

Южанина убеждена, что сроки возможности выдачи фискальных чеков по старой форме должны быть продлены (не менее шести месяцев). Однако, по ее словам, в Минфине этого не слышно.

Напомним, что предложение украинских властей отдать США недра в обмен на помощь, как писал портал "Комментарии", заинтересовало американского президента Дональда Трампа. Однако, как заявили в Верховной Раде, отдавать ничего почти ничего. Такое мнение высказал народный депутат Украины Даниил Гетманцев.

По его словам, необходимо провести ревизию всех месторождений полезных ископаемых и вернуть их в собственность народа. Народный депутат Украины убежден, что этот вопрос требует немедленного решения.




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Источник: https://t.me/ninayuzhanina/3209
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