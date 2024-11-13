Украина осталась без импорта электроэнергии: Галущенко просит не "хайповать"

В Украине возобновлено ограничение электроснабжения. В Укрэнерго сообщили, что 13 ноября временно вводятся ограничения мощности для бизнеса и промышленных потребителей. Однако такая ситуация временная. В этом заверил министр энергетики Герман Галущенко в эфире "Новости. Live", сообщает портал “Комментарии”.

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Он подчеркнул, что отключения света не вернулись, а применение ограничения электроэнергии для промышленности – это временное явление из-за нештатных ситуаций на объектах генерации.

"Никакие отключения не вернулись. Это временное явление. К сожалению, восстановленные объекты генерации могут ломаться. Это и произошло. Все эти поломки будут устранены и ситуация нормализуется", — сообщил он.

По словам министра, также значительно уменьшился импорт электроэнергии в Украину. "Его почти нет. Импорт сегодня составлял около 100 МВт", – добавил министр.

Он сообщил, что министерство разработало механизмы для бизнеса, при котором он импортирует 80% электроэнергии, а остальные 20% — предоставляет Украина и обеспечивает отсутствие отключений. Но бизнес им не пользуется.

"Ничего драматического в системе не произошло, весь этот "хайп" и крики вокруг все вернувшегося (отключение света, — ред.) — ложь. Призываю доверять официальным источникам", — подытожил министр.

Отметим, что в "Укрэнерго" дали прогноз на четверг, 14 ноября. "Свет по графикам выключать не будут", — говорится в сообщении. В компании также призвали бизнес активнее импортировать электроэнергию во избежание будущих ограничений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рыночной стоимости света в Украине.