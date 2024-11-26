"Уклонисты" в ВУЗах: отсрочку потеряли более 23 тыс. студентов

В 2024 году студенты могут получить отсрочку от мобилизации, однако при отчислении такое право теряется. В 2024 году отчислили более 23 тыс. студентов мужского пола в возрасте 30+. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий, сообщает портал "Комментарии".

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По его словам, за период апрель-август 2024 года из заведений высшего образования Украины отчислили 23448 соискателей образования мужского пола в возрасте более 30. Среди причин отчисления — неуспеваемость, неявка на занятиях, другое по результатам проверок ДСЯО отчислено — результатами работы внутренних систем обеспечения качества образования самих университетов.

"Видимо, отчисления студентов не стоит считать положительным явлением для системы. Но с другой стороны это признак требовательности наших учреждений высшего образования. И за такое бережное отношение к обеспечению качества образовательного процесса следует поблагодарить руководителей наших университетов", — отметил он.

Замминистра также предположил, что отчислены это те "студенты", которые на самом деле не планировали быть студентами, а хотели использовать этот статус во избежание других обязанностей. То, что их уже нет в системе высшего образования, — признак того, что система самоочищается.

"Мы продолжаем борьбу с неблагочестивыми дельцами, дискредитирующими высшее образование своими фейковыми "учреждениями", которые в 2023-2024 годах массово засчитывали мужчин призывного возраста (особенно возрастом 30+ и часто в нарушение лицензионных объемов), абсолютно публично заявляя о своих расценках за такие действия. Такой профанации системы высшего образования МОН не будет терпеть", — подчеркнул чиновник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мужчина пытался доказать незаконность ТЦК.