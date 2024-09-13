У жителей прифронтовых громад осталось мало времени для регистрации на денежную помощь

В прифронтовых громадах продолжается период регистрации заявлений на получение помощи в отопительный сезон. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



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Проект поддержки жителей громад реализует Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в партнерстве с министерством. Проект предусматривает предоставление разового пособия на приобретение твердого бытового топлива для уязвимых категорий населения на прифронтовых территориях.

На одно домохозяйство на отопительный сезон выплатят 21 тысячу гривен.

"В первую очередь соответствующую помощь получают люди, проживающие в пределах 10-километровой зоны от государственной границы с РФ или линии столкновения. Речь идет о громадах Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областей”, — сообщили в Минреинтеграции.

Заявления на получение денежной помощи местные органы власти должны были принимать до 16 сентября. Однако в министерстве рассказали, что в целях обеспечения должного охвата населения посредством заявления будут приниматься до 25 сентября 2024 года.

С алгоритмом получения финансовой помощи на приобретение твердого печного бытового топлива можно ознакомиться по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Конотопе Сумской области после обстрела ударными дронами сложилась катастрофическая ситуация – у города нет средств для помощи пострадавшим. В результате вражеского удара повреждены многие жилые дома.