У военных остался один день: что нужно сделать, чтобы сохранить соцгарантии

Ушедшие в СЗЧ военные могут вернуться до 1 января, тогда они могут избежать приговора и получат все соцгарантии. О такой возможности напомнили в Закарпатском ОТЦК и СП.

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В ТЦК объяснили, что для упрощения возвращения в строй в приложении Армия работает новый сервис. Он позволяет сформировать цифровой рапорт и сообщить своему желанию вернуться на службу.

“Процесс максимально прост и занимает всего 5 минут. После представления рапорта запускается четкий механизм, регламентирующий все этапы возвращения – от оформления документов до возобновления выплат”, – пояснили в ТЦК.

Каждый этап сопровождается оповещением в приложении с объяснением дальнейших действий.

"Главное управление Военной службы правопорядка (ВСП) получает и подтверждает данные в рапорте. Военнослужащий имеет 24 часа, чтобы прибыть в отдел из ВСП, который он избрал. Там оформят документы, сделают предписание и помогут безопасно добраться в одну из 17 воинских частей из утвержденного списка”, — говорится в сообщении.

В свою очередь командир одной из этих частей имеет 72 часа, чтобы восстановить денежные выплаты и социальные гарантии военнослужащего. После восстановления на службе из резервной части военные смогут перевестись в другое подразделение по рекомендательному письму. Для этого нужно подать рапорт на смену места службы в Армии.

“Если военнослужащие не в первый раз в СЗЧ, подать рапорт на возвращение на службу они смогут до 31 декабря 2024 года. Для тех, кто впервые таких ограничений нет”, — уточнили в ТЦК.

Напомним, что в Одессе, как писал портал "Комментарии", разоблачили аферу с базой "Оберіг".



