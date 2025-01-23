У оккупантов ухудшилась ситуация: на что массово жалуются военные РФ

Оккупационным войскам на захваченной украинской территории запретят пить молоко и энергетики. Такое решение приняли из-за частых случаев гастрита и проблем с сердцем у бойцов.

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Диетические мероприятия вводятся в Херсонском направлении, сообщает издание Mash. Ссылаясь на собственные источники, СМИ пишет, что наличие и потребление энергетиков и молока будет расцениваться как дисциплинарное нарушение. Энергетики запрещают из-за губительного действия, которое они оказывают на центральную нервную систему и сердце. А сыры, сырки, молоко и кефиры запретили из-за трудностей хранения. Как пишет издание, все вышеперечисленное неофициально приравнивают к алкоголю.

"Чтобы исключить возможные проблемы с желудочно-кишечным трактом, отравление, стрессы и эмоциональное выгорание. Особенно у солдат, которые находятся на передовой больше года”, — пишет издание.

Напомним, что оккупанты в 2024 году, как писал портал "Комментарии", усилили репрессии на захваченных территориях. В Центре национального сопротивления рассказали, что захватчики в Запорожье усиливают репрессии против украинцев из-за Росгвардии.

Российские оккупационные силы отчитались о деятельности своего управления Росгвардии во временно оккупированной Запорожской области за 2024 год. Эти меры действительно направлены на усиление репрессий, тотального контроля и демонстрацию силы среди местного населения", — пояснили в Центре.

Росгвардия использует свои ресурсы для подавления сопротивления под прикрытием обеспечения безопасности на более чем 180 массовых мероприятиях в Мелитополе, Бердянске и других оккупированных районах.



