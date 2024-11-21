"У нас свободная страна": в МИД Украины "потролили" Захарову (ВИДЕО)

Сегодня утром вражеские войска нанесли удар новым оружием — межконтинентальной баллистической ракете. Режим страны агрессорки "прокололся". Официальному представителю МИД РФ Захаровой во время брифинга позвонили по телефону из "высоких кабинетов". Мария Захарова забыла выключить микрофон во время разговора, благодаря чему разговор стал услышан всем присутствующим и записан на видео. Речь шла об отказе комментировать удар по Днепру. Подробнее о ситуации читайте здесь .

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Спикер МИД Украины потролил Захарову за видео, где ей приказывают не комментировать удар МБР, сообщает портал "Комментарии".

"У меня тоже есть телефон, но мне никто не звонит во время брифингов. Во-первых, потому что у нас свободная страна, и никто не рассказывает ничего. А во-вторых, потому что мы сообщаем правдивые факты", — сказал он. коллегу” Георгий Тихий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что оккупационные войска впервые применили против Украины межконтинентальную ракету . Новое оружие применили при обстреле Днепра. Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко объяснил, почему Россия применила новое оружие и чем ответит Украина.

По его словам, глава Кремля пытался повысить ставки межконтинентальной ракетой, в том числе перед Западом, а разные российские военкоры начали "кричать" о "капитуляции Украины".

Никакой капитуляции не будет. Повысить ставки также не удалось — стратегия "мир через силу" продолжает работать. Россия все больше выглядит неадекватнее КНДР и приближает тот момент, когда их токсичность для других будет превосходить выгоду использования РФ в качестве сырьевого придатка”, — убежден Андрей Коваленко.



