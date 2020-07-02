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Главная Новости Общество права человека Тюрьма - не место для сексизма: женский корпус Лукьяновского СИЗО тоже оборудуют VIP-камерами
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Тюрьма - не место для сексизма: женский корпус Лукьяновского СИЗО тоже оборудуют VIP-камерами

Замглавы Минюста Елена Высоцкая пояснила, почему платные VIP-камеры не были предусмотрены сразу для женщин

сегодня, 18:28
Автор:

Екатерина Белоброва
Тюрьма - не место для сексизма: женский корпус Лукьяновского СИЗО тоже оборудуют VIP-камерами

В Киевском следственном изоляторе, в рамках программы Министерства юстиции по улучшению условий содержания для заключенных, не получивших судебного приговора, готовят оборудовать камеры повышенного комфорта для женщин. Об этом сообщает издание "Укринформ", ссылаясь на заместителя главы ведомства Елену Высоцкую.

По ее словам, в Минюсте женский корпус задумали оснастить платной  VIP-камерой сразу с мужским, но этому помешал коронавирус. 

"Был карантин, было переполнение следственного изолятора, и в женском корпусе некуда было отселить заключенных на время проведения ремонта в платных камерах. Сейчас пойдут этапы после приговоров суда, осужденные будут отбывать в места уже исполнения наказаний, в тюрьмы, мы освободим место, и я думаю, что нам надо в Киевском СИЗО точно хотя бы одну камеру такую ​​предусмотреть", - отметила чиновница. 

Высоцкая добавила, что ожидает отчета уже в ближайшее время, что одну-две камеры в женском корпусе Лукьяновского СИЗО можно освободить для обустройства более удобных условий, тогда решение будет одобрено.

"Но вопрос, что мы ремонтируем за текущие средства платные камеры, а спецфонд используем исключительно по целевому назначению - это ремонты бесплатных камер. То есть я не могу эти средства взять для того, чтобы оборудовать платные камеры. В любом случае женский корпус гораздо новее, чем мужской, поэтому в принципе новые камеры предполагают только косметический ремонт и закупка бытовой техники", - отметила заместитель министра юстиции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минюсте представили улучшенные камеры, которые предусматривают комфорт для заключенных за добровольную плату от родственников арестованного человека.


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