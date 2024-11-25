"Тысячу от Зеленского" выплатят в начале декабря: "Укрпочта" о первых списках получателей

В октябре президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплату тысячи гривен каждому украинцу. Средства можно получить либо на банковскую карту, либо в Укрпочте уже в начале декабря. У почтового оператора объяснили, кто и как сможет получить деньги, сообщает портал "Комментарии".

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“С декабря 2024 года Укрпочта приступит к выплате государственной помощи по программе "Зимняя еПоддержка" в размере 1 000 гривен пенсионерам, людям с инвалидностью I и II группы, а также получателям социальной помощи, в частности на прифронтовых территориях, получающих ее через отделения компании. Первые выплаты будут производиться вместе с пенсиями и социальной помощью в начале декабря”, — сообщили в “Укрпочте”.

Отмечается, что список граждан, которые будут получать помощь через Укрпочту, формирует Министерство социальной политики. Те, кто будет включен в такой список, не смогут подать заявку через приложение "Дия".

"Выплаты будут осуществляться через почтальонов, стационарные и передвижные отделения Укрпочты, что особенно важно для маломобильных граждан и жителей сельской местности", — отметили в Укрпочте.

Узнать, на оплату каких товаров и услуг можно потратить "тысячу от Зеленского".

Отметим, что правительство утвердило реализацию плана выплаты "тысячи Зеленского". В частности, на эту инициативу будет израсходовано 5 млрд грн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на фоне "тысячи от Зеленского" в Украине появилась новая мошенническая схема. Что следует знать о новой мошеннической схеме, читайте по ссылке.



