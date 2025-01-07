"Тысячу от Зеленского" масштабируют: в январе стартуют выплаты новой денежной помощи

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Кречмаровская Наталия
В Украине в декабре 2024 года начала действовать программа денежной помощи "Зимняя еПоддержка", которую украинцы назвали "тысячей от Зеленского".
Фото портал "Комментарии"
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что уже зарегистрировано более 11 млн заявок на выплату 1000 гривен по программе "Зимняя еПоддержка". По его словам, более 8 млн украинцев уже получили эту поддержку.
Он анонсировал расширение помощи.
Премьер рассказал, какие программы денежных выплат работают в Украине. По его словам, в январе 2025 года начнется выплата Учительской доплаты.
В рамках Зимней поддержки также реализуют инициативу "еКнига". По словам главы Кабмина, зарегистрировано более 56 тысяч заявок от тех, кому в 2024 году исполнилось 18 лет.
В Комитете гуманитарной и информационной политики сообщили, что первые участники программы "еКнига" уже получили выплаты в размере 908 гривен. Также напомнили, что полученные средства можно использовать для приобретения бумажных, электронных или аудиокниг на украинском языке.
"Потратить средства можно в книжных магазинах или на присоединившихся к проекту сайтах в течение трех месяцев со дня начисления", — говорится в сообщении.
Напомним, что к "тысячи от Зеленского", как писал портал "Комментарии", добавят еще 1500 грн на занятия спортом для ветеранов.
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