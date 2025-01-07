"Тысячу от Зеленского" масштабируют: в январе стартуют выплаты новой денежной помощи

В Украине в декабре 2024 года начала действовать программа денежной помощи "Зимняя еПоддержка", которую украинцы назвали "тысячей от Зеленского".

Фото портал "Комментарии"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что уже зарегистрировано более 11 млн заявок на выплату 1000 гривен по программе "Зимняя еПоддержка". По его словам, более 8 млн украинцев уже получили эту поддержку.

Он анонсировал расширение помощи.

“Так же в этом месяце (в январе, — ред.) заработает еще одна программа Зимней поддержки — прием заявок на субсидию для аренды жилья для внутренне перемещенных лиц. Это поможет тысячам наших граждан в это непростое время”, – рассказал Шмыгаль.

Премьер рассказал, какие программы денежных выплат работают в Украине. По его словам, в январе 2025 года начнется выплата Учительской доплаты.

"Каждый учитель будет ежемесячно дополнительно получать 1000 грн "на руки" до своей зарплаты, а с сентября эта сумма составит уже 2000 грн", — пояснил Шмыгаль.

В рамках Зимней поддержки также реализуют инициативу "еКнига". По словам главы Кабмина, зарегистрировано более 56 тысяч заявок от тех, кому в 2024 году исполнилось 18 лет.

В Комитете гуманитарной и информационной политики сообщили, что первые участники программы "еКнига" уже получили выплаты в размере 908 гривен. Также напомнили, что полученные средства можно использовать для приобретения бумажных, электронных или аудиокниг на украинском языке.

"Потратить средства можно в книжных магазинах или на присоединившихся к проекту сайтах в течение трех месяцев со дня начисления", — говорится в сообщении.

Напомним, что к "тысячи от Зеленского", как писал портал "Комментарии", добавят еще 1500 грн на занятия спортом для ветеранов.







