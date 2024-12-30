Тонкая игра Шмыгаля: нардеп объяснил, как Украина может продолжить транзит газа

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Кречмаровская Наталия
Украина может продолжить транзит газа по своей ГТС. Такое предположение высказал народный депутат Алексей Кучеренко. По его словам, российский газ фактически нужен сейчас одной стране – Словакии.
Иллюстративное фото
Он пояснил, что сказал глава Кабмина Денис Шмигаль – с одной стороны транзита российского газа не будет, но с другой стороны, если скажем, Словакия заключит контракт с Азербайджаном на покупку азербайджанского газа и убедит Евросоюз, чтобы он обратился в Украину для обеспечения транзита азербайджанского газа территориями РФ и Украины в Словакию.
Кучеренко подчеркнул, что независимость стоит денег — так что после прекращения транзита газа обслуживание ГТС будут оплачивать украинцы.
Напомним, НКРЭКУ, как писал портал "Комментарии", уже повысила тариф на транспортировку газа для внутренних пользователей. Стоимость вырастет с 1 января 2025 года на 305%.
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