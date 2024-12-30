Тонкая игра Шмыгаля: нардеп объяснил, как Украина может продолжить транзит газа

Украина может продолжить транзит газа по своей ГТС. Такое предположение высказал народный депутат Алексей Кучеренко. По его словам, российский газ фактически нужен сейчас одной стране – Словакии.

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“Очень тонкая игра господина Шмыгаля. Действительно Евросоюз принял политическое решение и сегодня почти не воспринимает возможность транзита российского газа со стороны России через Украину. Есть действительно две страны, но одна осталась, это Словакия, потому что Австрия уже сказала, что и так можем без российского газа. Венгрия же покупает российский газ, держит низкие тарифы для своих венгров, это политика Орбана, но газ идет не через Украину”, — пояснил нардеп.

Он пояснил, что сказал глава Кабмина Денис Шмигаль – с одной стороны транзита российского газа не будет, но с другой стороны, если скажем, Словакия заключит контракт с Азербайджаном на покупку азербайджанского газа и убедит Евросоюз, чтобы он обратился в Украину для обеспечения транзита азербайджанского газа территориями РФ и Украины в Словакию.

"Вот такая опция пока остается, как мне кажется. Я думаю, что самый вероятный сценарий – это прекращение транзита, но некая вероятность остается на вторую дипломатическую политическую опцию”, — подчеркнул нардеп.

Кучеренко подчеркнул, что независимость стоит денег — так что после прекращения транзита газа обслуживание ГТС будут оплачивать украинцы.

Напомним, НКРЭКУ, как писал портал "Комментарии", уже повысила тариф на транспортировку газа для внутренних пользователей. Стоимость вырастет с 1 января 2025 года на 305%.