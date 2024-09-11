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Тендер на сотни тысяч гривен: какие цветы покупают в Киеве во время войны

Компредприятие Святошинского района покупает луковицы тюльпанов и хризантемы

сегодня, 10:32
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Кречмаровская Наталия

Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Святошинского района Киева объявило тендер на закупку продукции растениеводства, в том числе тепличного. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соответствующий тендер, размещенный на платформе Prozorro.

Тендер на сотни тысяч гривен: какие цветы покупают в Киеве во время войны

Согласно тендерной документации закупка поделена на два лота.

По первому лоту заказчик планирует приобрести, среди прочего, такие луковицы цветов:

  • Тюльпан ранний Фостера Candela (желтый) – 6000 шт.,

  • Тюльпан ранний White Prince (белый) – 4000 шт.,

  • Тюльпан ранний Red Flair (красный) – 5000 шт.,

  • Тюльпан Триумф Curry (красный) – 3000 шт.,

  • Тюльпан ранний махровый Monsella (желтый и красный) — 2000 шт.

Всего по первому лоту планируется приобрести 15 наименований луковиц общим количеством 31 450 шт.

Посадочный материал луковичных должен быть первого разбора, очищенным от грунта, остатков листьев, отмерших чешуек и других примесей. Посадочный материал луковичный должен быть здоровым. На луковицах не допускается наличие механических повреждений, гнили, плесени, наличие вредителей или признаков болезней.

Требования к таре: тара – пластиковые ящики. Стоимость тары входит в стоимость посадочного материала. Тара – безвозвратная.

По второму лоту заказчик планирует приобрести, среди прочего, такие хризантемы в горшках:

  • Белая мелкоцветная – 200 шт.,

  • Красная мелкоцветная – 150 шт.,

  • Оранжевая мелкоцветная – 150 шт.,

  • Бордовая мелкоцветковая – 150 шт.,

  • Розовая крупноцветная – 20 шт.

Всего по второму лоту планируется приобрести 9 наименований хризантем общим количеством 1000 шт.

Цветочная продукция должна быть здоровой, свежей, чистой, корневая система должна быть хорошо развитой. Растения должны быть компактными, не потянутыми и переплетенными между собой, хорошо развитыми, не дряблыми.

Количество растений с распущенными цветками в горшке должно достигать не менее 70%. На посадочном материале не допускается наличие вредителей, признаков болезни, механических повреждений.

Требования к таре: тара – пластиковые горшки диаметр 16-19 см и 21 см. Тара – безвозвратная.

Ожидаемая общая стоимость – 620 000 гривен. Источник финансирования закупки – местный бюджет. Срок поставки – до 1 ноября 2024 года. Местом поставки товаров указано г. Киев, улица Мечты 21.

Дата обнародования тендера – 9 сентября 2024 года. Конечный срок представления тендерных предложений – 17 сентября 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на приобретение краски в Харькове потратят почти 15 млн грн.



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