Тендер на сотни тысяч гривен: какие цветы покупают в Киеве во время войны

Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Святошинского района Киева объявило тендер на закупку продукции растениеводства, в том числе тепличного. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соответствующий тендер, размещенный на платформе Prozorro.



Согласно тендерной документации закупка поделена на два лота.

По первому лоту заказчик планирует приобрести, среди прочего, такие луковицы цветов:

Тюльпан ранний Фостера Candela (желтый) – 6000 шт.,

Тюльпан ранний White Prince (белый) – 4000 шт.,

Тюльпан ранний Red Flair (красный) – 5000 шт.,

Тюльпан Триумф Curry (красный) – 3000 шт.,

Тюльпан ранний махровый Monsella (желтый и красный) — 2000 шт.

Всего по первому лоту планируется приобрести 15 наименований луковиц общим количеством 31 450 шт.

Посадочный материал луковичных должен быть первого разбора, очищенным от грунта, остатков листьев, отмерших чешуек и других примесей. Посадочный материал луковичный должен быть здоровым. На луковицах не допускается наличие механических повреждений, гнили, плесени, наличие вредителей или признаков болезней.

Требования к таре: тара – пластиковые ящики. Стоимость тары входит в стоимость посадочного материала. Тара – безвозвратная.

По второму лоту заказчик планирует приобрести, среди прочего, такие хризантемы в горшках:

Белая мелкоцветная – 200 шт.,

Красная мелкоцветная – 150 шт.,

Оранжевая мелкоцветная – 150 шт.,

Бордовая мелкоцветковая – 150 шт.,

Розовая крупноцветная – 20 шт.

Всего по второму лоту планируется приобрести 9 наименований хризантем общим количеством 1000 шт.

Цветочная продукция должна быть здоровой, свежей, чистой, корневая система должна быть хорошо развитой. Растения должны быть компактными, не потянутыми и переплетенными между собой, хорошо развитыми, не дряблыми.

Количество растений с распущенными цветками в горшке должно достигать не менее 70%. На посадочном материале не допускается наличие вредителей, признаков болезни, механических повреждений.

Требования к таре: тара – пластиковые горшки диаметр 16-19 см и 21 см. Тара – безвозвратная.

Ожидаемая общая стоимость – 620 000 гривен. Источник финансирования закупки – местный бюджет. Срок поставки – до 1 ноября 2024 года. Местом поставки товаров указано г. Киев, улица Мечты 21.

Дата обнародования тендера – 9 сентября 2024 года. Конечный срок представления тендерных предложений – 17 сентября 2024 года.

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