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Главная Новости Общество права человека Телеканалу «Киев» светит иск на 10 миллионов гривен за клевету на основателя B2B Jewelry
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Телеканалу «Киев» светит иск на 10 миллионов гривен за клевету на основателя B2B Jewelry

Основатель B2B Jewelry Николай Гонта требует опровергнуть информацию журналистов, которые назвали его создателем финансовой пирамиды

сегодня, 11:17
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Телеканалу «Киев» светит иск на 10 миллионов гривен за клевету на основателя B2B Jewelry

На телеканал "Киев" подали в суд за клевету в отношении собственника ювелирного завода “Шарм” и основателя B2B Jewelry Николая Гонты. Как рассказал адвокат бизнесмена Виктор Кравчина, они требуют удалить со всех ресурсов сюжет за 29 мая, который, по их словам,  полностью состоит из недостоверных сведений, а также выплатить моральный ущерб - 10 млн грн.

"Сейчас собираем доказательную базу, уже направили более 20 адвокатских запросов к телеканалу "Киев" с требованием направить документацию о том,  проверялась ли информация перед выходом в эфир, почему они выпустили в эфир эти неправдивые данные, которые нарушают честь и достоинство Николая Гонты. После этого иск будет направлен в Шевченковский районный суд в Киева", - говорит адвокат Виктор Кравчина.

По его словам, сотрудники телеканала "Киев" в программе "Служба телевизионных новостей" указали, что Николай Гонта является основателем финансовой пирамиды и сравнили его с мошенником. Эти факты, говорит Кравчина, порочат честь и деловую репутацию бизнесмена. 

“В эфире телеканала фактически заочно приговорили Николая Гонту за мошеннические действия, что не соответствует действительности, поскольку в Украине действует презумпция невиновности до вынесения судом обвинительного приговора”, - поясняет адвокат, который будет добиваться опровержения информации и 10 млн грн компенсации.

Стоит отметить, что ТК "Киев" - украинский коммунальный телевизионный канал, основанный в 1995 году, который финансируется из столичной казны.

Ранее мы сообщали, что телеканал "1+1" предупредил, что в социальных сетях возросло количество фейковых аккаунтов, которые используют имена ведущих канала, их фото и видео с целью дискредитации, мошенничества и манипуляций.


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