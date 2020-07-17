Телеканалу «Киев» светит иск на 10 миллионов гривен за клевету на основателя B2B Jewelry

На телеканал "Киев" подали в суд за клевету в отношении собственника ювелирного завода “Шарм” и основателя B2B Jewelry Николая Гонты. Как рассказал адвокат бизнесмена Виктор Кравчина, они требуют удалить со всех ресурсов сюжет за 29 мая, который, по их словам, полностью состоит из недостоверных сведений, а также выплатить моральный ущерб - 10 млн грн.

"Сейчас собираем доказательную базу, уже направили более 20 адвокатских запросов к телеканалу "Киев" с требованием направить документацию о том, проверялась ли информация перед выходом в эфир, почему они выпустили в эфир эти неправдивые данные, которые нарушают честь и достоинство Николая Гонты. После этого иск будет направлен в Шевченковский районный суд в Киева", - говорит адвокат Виктор Кравчина.

По его словам, сотрудники телеканала "Киев" в программе "Служба телевизионных новостей" указали, что Николай Гонта является основателем финансовой пирамиды и сравнили его с мошенником. Эти факты, говорит Кравчина, порочат честь и деловую репутацию бизнесмена.

“В эфире телеканала фактически заочно приговорили Николая Гонту за мошеннические действия, что не соответствует действительности, поскольку в Украине действует презумпция невиновности до вынесения судом обвинительного приговора”, - поясняет адвокат, который будет добиваться опровержения информации и 10 млн грн компенсации.

Стоит отметить, что ТК "Киев" - украинский коммунальный телевизионный канал, основанный в 1995 году, который финансируется из столичной казны.

Ранее мы сообщали, что телеканал "1+1" предупредил, что в социальных сетях возросло количество фейковых аккаунтов, которые используют имена ведущих канала, их фото и видео с целью дискредитации, мошенничества и манипуляций.

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