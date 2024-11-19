"ТЦК придет домой": СМИ узнали, кого из мужчин будут искать

Военнослужащий из Третьей штурмовой бригады рассказал об отношении к уклонистам как учат мобилизованных. Об этом военный с позывным "Тунец" рассказал в интервью "24 каналу", сообщает портал "Комментарии".

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По его словам, украинские мужчины, которые пытаются уклониться от исполнения обязанности защищать свою страну, должны знать, что их всегда научат и расскажут обо всем, что может пригодиться во время службы в Вооруженных силах Украины.

"Все будет хорошо, главное не есть желтый снег. Если ты будешь слушать, если ты будешь поглощать информацию, то все у тебя будет хорошо. Учись, тренируйся", — отметил он.

На вопрос о том, как "Тунец" относится к тем мужчинам, кто сидит дома и боится выйти на улицу из-за возможного присутствия там работников ТЦК, военный коротко заявил: "ТЦК придет домой, ничего страшного".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на прошлой неделе народные депутаты выступили с идеей расформировать ТЦК, объяснять необходимость такого решения "бесчеловечным отношением и проваленной мобилизацией". Однако нардепы разоблачили и более шокирующие подробности нарушений в ТЦК. Народная депутат Анна Скороход заявила, что украинцам продают пустые повестки с печатями.

Пустой бланк повестки стоит 1000 грн. Скороход объяснила, как такая схема помогает уклониться от получения подлинной повестки. "Вам продают бланк повестки с печатями, с подписью. И вы, когда вам нужно, когда вас где-то останавливают, вписали свои данные, вписали дату и говорите: "Вот, у меня есть повестка, я иду по повестке завтра", — отметила она.



