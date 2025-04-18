ТЦК массово штрафуют военнообязанных: сколько производств открыли в 2025 году

В 2025 году было открыто 17 007 исполнительных производств из-за нарушения правил военного учета. Производство открыто из-за просроченных и неуплаченных штрафов от ТЦК. Из них только 16% было закрыто – 2 779 долгов. Ежемесячно, по данным аналитики Опендатабот, открывалось, в среднем, по 4,7 тысячи новых производств.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

"В общей сложности за три года от начала полномасштабной накопилось 28 960 просроченных долгов из-за нарушения правил военного учета. Впрочем, стоит заметить, что за все время таких производств было больше, ведь доля из них постоянно закрывается. С начала года производство открыли относительно 15 772 человек. Это почти равно количеству самих производств — 17 007", — говорится в заявлении.

Указывается, что есть и исключения: Приморский районный ТЦК г. Одессы открыл 7 производств против одного мужчины. Отмечается, что это рекорд по количеству дел, открытых в отношении одного человека в 2025 году.

Чаще всего производство открывают по отношению к мужчинам в возрасте 25–35 лет — 43,8%. Это почти половина всех дел. Еще почти 39% — на мужчин в возрасте 36-45 лет. В то же время только 22 производства (0,1%) открыты в отношении женщин.

Отмечается, что больше всего дел с начала года было открыто в Киеве — 1 992 производства. На втором месте Днепропетровская область — 1946 и Сумская область — 1722 производства.









Напомним, в Полтавской области, как писал портал "Комментарии", на взятке поймали государственного служащего одного из отделов районного ТЦК и СП. Как сообщили в областном терцентре, работницу подозревают в получении неправомерного требования за помощь в уклонении от мобилизации.



