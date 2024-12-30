Тарифный шок: стоимость газа с 1 января вырастет на 305%

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Кречмаровская Наталия
Уже с 1 января 2025 года услуги транспортировки газа для внутренних потребителей вырастут в цене на 305%. Причина удорожания – прекращение транзита газа.
Иллюстративное фото
Так, тарифы на транспортировку газа для внутренних потребителей возрастут в четыре раза. Соответствующее решение приняла Нацкомиссия по регулированию энергетики на заседании 30 декабря в связи с прекращением транзита российского газа, пишет "Лига. нет”.
По его словам, Оператор ГТС со своей стороны принял все меры для снижения затрат: закрываются и консервируются компрессорные станции, оптимизируют количество персонала и расходы.
Согласно решению НКРЭКУ, тариф на транспортировку природного газа увеличивается со 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м или почти на 305%.
Присутствовавшие на заседании представители бизнеса отметили, что это станет дополнительным бременем для промышленных предприятий.
Напомним, что эксперты, как писал портал "Комментарии", предупреждали, что за обслуживание ГТС, после прекращения транзита газа, будут платить украинцы.
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