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Тарифный шок: стоимость газа с 1 января вырастет на 305%

Причиной стремительного подорожания тарифа на транспортировку газа называют прекращение транзита

сегодня, 15:01
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Кречмаровская Наталия

Уже с 1 января 2025 года услуги транспортировки газа для внутренних потребителей вырастут в цене на 305%. Причина удорожания – прекращение транзита газа.

Тарифный шок: стоимость газа с 1 января вырастет на 305%

Иллюстративное фото

Так, тарифы на транспортировку газа для внутренних потребителей возрастут в четыре раза. Соответствующее решение приняла Нацкомиссия по регулированию энергетики на заседании 30 декабря в связи с прекращением транзита российского газа, пишет "Лига. нет”.

"В 2024 году 85% дохода – это транспортировка газа происхождением из Российской Федерации. То есть 15% – это то, что остается нам от внутренних заказчиков. Для полной компенсации не хватает того поднятия тарифа, но мы согласны, мы понимаем, что экономика Украины нуждается взвешенных решений" – сказал на заседании Дмитрий Липпа, гендиректор Оператора ГТС Украины.

По его словам, Оператор ГТС со своей стороны принял все меры для снижения затрат: закрываются и консервируются компрессорные станции, оптимизируют количество персонала и расходы.

Согласно решению НКРЭКУ, тариф на транспортировку природного газа увеличивается со 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м или почти на 305%.

Присутствовавшие на заседании представители бизнеса отметили, что это станет дополнительным бременем для промышленных предприятий.

"Для нашей отрасли это увеличение ежегодных расходов на 300 млн грн. В текущих условиях, на фоне повышения тарифов на электроэнергию, мы просто не в состоянии выдерживать столь значительную дополнительную нагрузку", — предупредил глава Федерации металлургов Сергей Беленький.

Напомним, что эксперты, как писал портал "Комментарии", предупреждали, что за обслуживание ГТС, после прекращения транзита газа, будут платить украинцы.



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Источник: https://biz.liga.net/ua/all/tek/novosti/vnutrishni-taryfy-operatora-hts-z-1-sichnia-zrostut-v-chotyry-razy-cherez-nulovyy-tranzyt
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