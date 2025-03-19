logo

BTC/USD

85773.83

ETH/USD

2047.66

LTC/USD

92.38

USD/UAH

41.72

EUR/UAH

45.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Тариф на газ может возрасти до 10 грн уже летом: в чем причина подорожания
commentss НОВОСТИ Все новости

Тариф на газ может возрасти до 10 грн уже летом: в чем причина подорожания

В Украине возможно не только повышение тарифа на газ, но и проблемы с прохождением следующего отопительного сезона

сегодня, 20:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Вопрос повышения тарифов на энергоресурсы и коммунальные услуги очень актуален. Несмотря на военное положение и мораторий на повышение тарифов, стоимость некоторых ЖКУ возросла. В 2025 году в Киеве повысили стоимость управления многоквартирными домами, в 2024 году подорожала электроэнергия. Чиновники объясняли, что не на все жилищно-коммунальные услуги распространяется действие моратория. Однако в 2025 году вероятно подорожание газа, несмотря на мораторий.

Тариф на газ может возрасти до 10 грн уже летом: в чем причина подорожания

Иллюстративное фото

Тарифы на газ могут вырасти до 10 грн за кубометр уже летом. Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг в эфире Вечір.LIVE. По его словам, стоимость газа может вырасти с 7,96 до 9,5–10 грн за кубометр. Причина – необходимость закупки 3–4 млрд кубов по высоким ценам.

Также эксперт отметил, что тарифы зависят не только от рынка, но и политической ситуации и возможных выборов.

О сложной ситуации с газом рассказал и народный депутат Украины Алексей Кучеренко. По его словам, следующий отопительный сезон может стать серьезным испытанием для энергетического сектора Украины из-за финансовых проблем "Нафтогаза" и растущих потребностей в импортном газе.

"Ключевой вопрос по "Нафтогазу" — это импорт денег, где они возьмут деньги, чтобы закупить дополнительный импорт, который крайне потребуется", — отметил нардеп.

Напомним, что киевляне, как писал портал "Комментарии", могут получить перерасчет за полученные коммунальные услуги. В КП "Киевтеплоэнерго" рассказали, в каких случаях можно получить пересчет за отопление и горячую воду.

По данным предприятия, чаще всего клиенты обращаются за пересчетом из-за несвоевременной передачи показаний квартирных счетчиков, просроченной поверки или перерыва в предоставлении услуг.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/kucherenko2021/posts/pfbid024dkzPUsqEfrHiUDaecQXBenyco5ARg5SXsgXppxrDXHa42yMMjiLGCufqy4hpnsPl?locale=uk_UA

Новости

Все новости