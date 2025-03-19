Тариф на газ может возрасти до 10 грн уже летом: в чем причина подорожания

Вопрос повышения тарифов на энергоресурсы и коммунальные услуги очень актуален. Несмотря на военное положение и мораторий на повышение тарифов, стоимость некоторых ЖКУ возросла. В 2025 году в Киеве повысили стоимость управления многоквартирными домами, в 2024 году подорожала электроэнергия. Чиновники объясняли, что не на все жилищно-коммунальные услуги распространяется действие моратория. Однако в 2025 году вероятно подорожание газа, несмотря на мораторий.

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Тарифы на газ могут вырасти до 10 грн за кубометр уже летом. Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг в эфире Вечір.LIVE. По его словам, стоимость газа может вырасти с 7,96 до 9,5–10 грн за кубометр. Причина – необходимость закупки 3–4 млрд кубов по высоким ценам.

Также эксперт отметил, что тарифы зависят не только от рынка, но и политической ситуации и возможных выборов.

О сложной ситуации с газом рассказал и народный депутат Украины Алексей Кучеренко. По его словам, следующий отопительный сезон может стать серьезным испытанием для энергетического сектора Украины из-за финансовых проблем "Нафтогаза" и растущих потребностей в импортном газе.

"Ключевой вопрос по "Нафтогазу" — это импорт денег, где они возьмут деньги, чтобы закупить дополнительный импорт, который крайне потребуется", — отметил нардеп.

Напомним, что киевляне, как писал портал "Комментарии", могут получить перерасчет за полученные коммунальные услуги. В КП "Киевтеплоэнерго" рассказали, в каких случаях можно получить пересчет за отопление и горячую воду.

По данным предприятия, чаще всего клиенты обращаются за пересчетом из-за несвоевременной передачи показаний квартирных счетчиков, просроченной поверки или перерыва в предоставлении услуг.



