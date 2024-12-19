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Тариф на электроэнергию вырастет до 9 грн: когда ожидается повышение

Сколько этапов повышения тарифа на электроэнергию прогнозирует Олег Попенко

сегодня, 18:24
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Кречмаровская Наталия

Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей будет постепенно возрастать. Очередное повышение произойдет с 1 июня 2025 года, а через два-три года цена вырастет до 9 грн за киловатт.

Тариф на электроэнергию вырастет до 9 грн: когда ожидается повышение

Иллюстративное фото

Так спрогнозировал дальнейшее подорожание электроэнергии в Украине глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE. По его словам, дальнейшее повышение тарифов связано с требованиями МВФ, предусматривающими их выравнивание до рыночного уровня.

"На электроэнергию для населения планируется поднять тарифы с 1 июня 2025 года ориентировочно до цифры 6,64 грн. Цена может быть плюс-минус 6,32 грн. или 6,64 грн. Это не последняя цифра, потому что в планах Минэнерго и всех принимающих к этому участие поднять тарифы для населения в ближайшие два-три года до 9 грн. Это требование МВФ – так прямо и написано – 9 грн. Мы должны тарифы для населения выровнять с существующими на рынке тарифами”, — пояснил эксперт.

По словам Попенко, на сегодняшний день стоимость электроэнергии на рынке превышает уже 9 грн. И Украина обязалась выравнивать рыночные цены на электроэнергию, на газ. Однако он указал на один нюанс: “Если посмотреть на стоимость газа на рынке Соединенных Штатов Америки, то она составляет менее 50 долларов за 1000 кубов. То есть это, чтобы вы поняли 2000 гривен. И на этом фоне у меня вопрос, а почему это мы должны равняться”. По его словам, можно ориентироваться на американский рынок и торговать. Американские тарифы на электроэнергию на газ ниже.

Напомним, что Олег Попенко прогнозировал рост тарифов на газ, свет, отопление и горячую воду в 205 году. По его словам, как рассказал портал "Комментарии", кубометр газа подорожает на 30-40%.




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Источник: https://t.me/novynylive/132174
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