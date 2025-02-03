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Так просто не отпустят: что планируют изменить в Европе для украинцев

Европейские страны хотят "оставить" украинцев, тех, кто работает и платит налоги

сегодня, 17:01
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Кречмаровская Наталия

Украинские власти все чаще стали говорить о необходимости возвращения украинцев домой. Объясняют, что в Украине не хватает рабочих рук. Пытаются мотивировать граждан вернуться даже 100%-ной бронью от мобилизации, если согласятся работать на оборонных предприятиях или объектах критической инфраструктуры. Создали даже соответствующее министерство и ожидают, что хотя бы после войны желающих вернуться домой будет много. Вернутся ли украинцы домой и какие решения относительно украинцев принимают правительства европейских стран, рассказали эксперты.

Так просто не отпустят: что планируют изменить в Европе для украинцев

Фото портал "Комментарии"

Нидерланды планируют предложить украинским беженцам, работающим и платящим налоги, возможность долгосрочного пребывания, пишет глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко. Министр по делам убежища Маржолейн Фабер намерен предоставить украинским беженцам, вносящим вклад в общество Нидерландов, возможность остаться в стране дольше.

"Украинцы, которые работают здесь, платят налоги и таким образом максимально способствуют, должны иметь возможность дольше оставаться в Нидерландах. Кабинет министров будет разрабатывать долгосрочную стратегию для украинцев”, – отметил эксперт.

По мнению Попенко, европейские страны, в отличие от украинской власти, будут до последнего бороться за каждого украинца, чтобы оставить их у себя.

“Страны ЕС уже разработали определенную систему. Так, в Польше украинцы могут подать заявку на разрешение на проживание на 3 года, а в Австрии, Чехии и Румынии есть возможности для украинцев, работающих полный рабочий день, оформить длительное проживание”, — отметил эксперт.

Это мнение разделяет и бывший министр социальной политики Украины Павел Розенко:

“Я об этом на всех эфирах говорю. Работающие семьи с детьми, студенты. Это те категории украинцев, которых будут "за руки, за ноги" держать в ЕС. Программы, стимулы, компенсации, поддержка. Все, чтобы они остались в странах ЕС. Ну а наша власть вся мыслями в стране "розовых пони"! Ни плана, ни стратегии, ни тактики, ни элементарного понимания проблемы”, – отметил эксперт.

Напомним, что переселенцев, как писал портал "Комментарии", лишили права на выплаты за разрушенное жилье.




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Источник: https://www.facebook.com/olegpopenko/posts/pfbid0ut1u4QNeiFHJaSRSZWPAhH753LEBYgSQ9P6zEAToedmmMp79HCVi56vBBhkQDxRsl
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