Так просто не отпустят: что планируют изменить в Европе для украинцев

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Кречмаровская Наталия
Украинские власти все чаще стали говорить о необходимости возвращения украинцев домой. Объясняют, что в Украине не хватает рабочих рук. Пытаются мотивировать граждан вернуться даже 100%-ной бронью от мобилизации, если согласятся работать на оборонных предприятиях или объектах критической инфраструктуры. Создали даже соответствующее министерство и ожидают, что хотя бы после войны желающих вернуться домой будет много. Вернутся ли украинцы домой и какие решения относительно украинцев принимают правительства европейских стран, рассказали эксперты.
Фото портал "Комментарии"
Нидерланды планируют предложить украинским беженцам, работающим и платящим налоги, возможность долгосрочного пребывания, пишет глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко. Министр по делам убежища Маржолейн Фабер намерен предоставить украинским беженцам, вносящим вклад в общество Нидерландов, возможность остаться в стране дольше.
По мнению Попенко, европейские страны, в отличие от украинской власти, будут до последнего бороться за каждого украинца, чтобы оставить их у себя.
Это мнение разделяет и бывший министр социальной политики Украины Павел Розенко:
Напомним, что переселенцев, как писал портал "Комментарии", лишили права на выплаты за разрушенное жилье.
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