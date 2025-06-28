Судопроизводство в Украине пробило дно: что чрезвычайно разозлило военных

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Кречмаровская Наталия
В пятницу, 27 июня, суд избрал меру пресечения вице-премьеру Алексею Чернышеву. Доброволец ВСУ Олег Симороз подверг критике решение суда.
Суд. Иллюстративное фото
Военный напомнил, что Чернышеву сообщили о подозрении в злоупотреблении полномочиями и получении взятки в особо крупном размере в интересах застройщика Сергея Копистиры, владельца группы компаний KSM Group. Речь идет о периоде, когда Чернышев возглавлял Минразвития, уточнил Симороз.
Он отметил, что не применили даже электронный браслет. Хотя, по его словам, известны примеры побега фигурантов аналогичных дел за границу. К тому же суд не удовлетворил ходатайство об отстранении Чернышева от должности вице-премьера.
Он подчеркнул, что нужно упразднить денежный залог за топ-коррупцию. По его словам, закон здесь должен быть максимально жестким, особенно во время военного положения.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде назвали угрозу Украине.