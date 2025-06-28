Судопроизводство в Украине пробило дно: что чрезвычайно разозлило военных

В пятницу, 27 июня, суд избрал меру пресечения вице-премьеру Алексею Чернышеву. Доброволец ВСУ Олег Симороз подверг критике решение суда.

Суд. Иллюстративное фото

"Позор именем Украины: за взятку в особо крупном размере и соответственно особо тяжкое преступление — залог без браслета и отстранения. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения вице-премьеру Алексею Чернышеву в виде залога в 120 млн грн", — отметил он.

Военный напомнил, что Чернышеву сообщили о подозрении в злоупотреблении полномочиями и получении взятки в особо крупном размере в интересах застройщика Сергея Копистиры, владельца группы компаний KSM Group. Речь идет о периоде, когда Чернышев возглавлял Минразвития, уточнил Симороз.

Он отметил, что не применили даже электронный браслет. Хотя, по его словам, известны примеры побега фигурантов аналогичных дел за границу. К тому же суд не удовлетворил ходатайство об отстранении Чернышева от должности вице-премьера.

"Это просто дно! Очередная имитация судопроизводства! То есть суд признал риски и подозрение представителю высшей ветви исполнительной власти и решил, что он с этим может дальше спокойно работать. Сегодня мы являемся свидетелями очередной проваленной работы хваленого многими Высшего антикоррупционного суда, который продемонстрировал неготовность принять справедливое решение по отстранению вероятно топ-коррупционера. Это в целом подрывает независимость судебной ветви власти и указывает нам вероятно очередное выборочное правосудие… Чернышев должен быть немедленно уволен с должности вице-премьера”, — подчеркнул военный.

Он подчеркнул, что нужно упразднить денежный залог за топ-коррупцию. По его словам, закон здесь должен быть максимально жестким, особенно во время военного положения.

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