Суд отказал руководителю музея Голодомора в защите достоинства и деловой репутации из-за бодишейминга

Голосеевский районный суд Киева отказался удовлетворить иск исполняющего обязанности директора Национального музея Голодомора-геноцида Леси Гасиджак к юристу Климу Братковскому о защите достоинства и деловой репутации, а также о признании информации дискриминационной и недостоверной.

Леся Гасиджак. Фото из открытых источников

Об этом сообщили в Ассоциации женщин-юристок Украины "ЮрФем".

"Комментировать решение пока рано, мы ждем полный текст, чтобы проанализировать мотивировочную часть, но уже готовимся к его обжалованию в апелляционном суде. Тема дискриминации сложная, но возможная для овладения и построения общепринятых правил и норм поведения, которые не будут ограничивать человека по каким-либо признакам и нарушать его права", — прокомментировала решение адвоката Оксана Гузь, представлявшая Гасиджак по этому делу.

Над делом, кроме Оксаны Гузь, работали адвокаты Марина Саенко, Кристина Кот и Марта Змысла. В иске адвоката отмечали, что распространенная в публичном пространстве информация привела к формированию негативного образа относительно Гасиджак как ученой, общественной активистки, что наносит ущерб ее деловой репутации и негативно влияет на ее профессиональную деятельность.

Кроме того, представительницы и.о. директора Национального музея Голодомора-геноцида отмечали, что распространенная Братковская информация является не только притеснением, но и определенной формой длительного дискриминационного преследования.

Отметим, что в июле 2023 года украинский юрист, общественный активист и блогер Клим Братковский выступил против назначения историка Леси Гасиджак руководительницей Национального музея Голодомора-геноцида из-за ее внешности: "А вы видели, как выглядит и.о. генерального директора Музея Голодомора Леся Гасиджак? Это какое-то издевательство над памятью о Голодоморе". После этого Гасиджак подала иск Братковскому через хейт и бодишейминг.