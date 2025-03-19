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Субсидию можно потерять из-за отдыха ребенка: что известно

Отдых ребенка или деньги на путевку: что может повлиять на начисление субсидии

сегодня, 19:52
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Кречмаровская Наталия

Получение субсидии стало важным пособием для многих семей, не имеющих возможности полностью оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги. Однако если семья получила дополнительную прибыль или потратила немалую сумму средств на оплату товаров или услуг, начисления субсидии могут прекратить.

Субсидию можно потерять из-за отдыха ребенка: что известно

Иллюстративное фото

В Министерстве социальной политики Украины объяснили, будут ли учитываться средства, которые выделило государство на оздоровление ребенка, в среднемесячный совокупный доход семьи для назначения жилищной субсидии

"Друзья, получаем от вас вопрос о том, будут ли учитываться средства, которые выделило государство на оздоровление ребенка, к среднемесячному совокупному доходу семьи для назначения жилищной субсидии? Ведь многих волнует, не потеряет ли семья в таком случае право на жилищную субсидию?", — отметили в Минсоцполитики.

В министерстве разъяснили, что средства, полученные родителями (или лицами, их заменяющими) для оплаты услуг по оздоровлению и отдыху детей в среднемесячный совокупный доход семьи НЕ учитываются.

"Смело пользуйтесь программами поддержки от государства", — посоветовали украинцам в Минсоцполитики.

Напомним, что в феврале 2025 года, как писал портал "Комментарии", по данным Государственной службы статистики инфляция ускорилась до 13,4% в годовом исчислении. Народный депутат Ярослав Железняк указал одну из причин такой ситуации.

"Вот здесь нужно поблагодарить правительство и Офис президента за "прекрасную" идею раздать 1000 грн Зеленского и другие популистические шаги ....", — отметил народный избранник.

Народный депутат Даниил Гетманцев рассказал, как инфляция отразилась на стоимости товаров и услуг.



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Источник: https://t.me/MinSocUA/6519
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