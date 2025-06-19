Страна без будущего: что ждет Украину после завершения боевых действий

Украина стремительно теряет свой главный ресурс — людей. Одни гибнут на фронте, другие — покидают родной дом в поисках лучшей судьбы. Выезжают из Украины не только юноши, опасающиеся снижения мобилизационного возраста, но и девушки, ведь считают, что будущее Украины не оптимистично.

Беженцы. Фото портал "Комментарии"

Украину ожидает демографический кризис из-за массового выезда молодых женщин, пишет издание The Telegraph. По данным издания, молодые выезжают все больше и мало кто возвращается.

"Учительница английского языка Галина Пидгребельная сказала, что девушки, которые покидают Украину, "не видят здесь будущего" и считают, что лучшие карьерные возможности есть за рубежом. Она надеялась, что прекращение огня может изменить ситуацию, но утратило веру в обязательство Америки поддерживать Украину с момента избрания Дональда Трампа", — пишет издание.

Среди европейских стран украинская молодежь выбирает Польшу — страна приняла больше украинских студентов бакалавриата, чем любая другая европейская страна. В 2023 году, по данным издания, около 45% от общего количества иностранных студентов университетов Польши составляли украинцы. А по данным польского агентства данных Radon, количество украинских студенток, которые поступали в польские университеты, почти удвоилось через год после вторжения.

Конечно, украинцев привлекает престижность европейских учебных заведений. Однако, как пишет издание, большинство из них просто убегают от войны. Ведь, как рассказывают ученики, когда начинается воздушная тревога, сложно сосредоточиться на учебе.

Едут украинцы также в Литву — там в 2024 году в высших учебных заведениях страны обучалось всего 1100 украинцев.

Однако выезд молодежи – это стратегическая проблема. Ведь Украина теряет не только людей, но и потенциал для восстановления – молодых специалистов, которые будут восстанавливать страну после завершения войны.

Борьба с эмиграцией молодежи является одним из приоритетов Министерства образования и науки Украины (МОН). Первый заместитель министра образования и науки Украины Евгений Кудрявец заявил СМИ, что усилия по сохранению человеческого капитала страны будут определять, "сможем ли мы выжить, восстановить экономику и развить государство".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия изменила тактику ударов по Украине.



