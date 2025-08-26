Стоимость обуви мэра Мукачево впечатляет: какой бренд выбрал Андрей Балога

Чиновники нередко шокируют стоимостью одежды и обуви. К примеру, мэр Одессы Геннадий Труханов и его новый костюм от итальянского бренда Corneliani стоимостью 63 600 грн. Дополняли образ мэра Одессы кроссовки от Loro Piana за 530 евро.

Андрей Балога. Фото из открытых источников

Мукачевский городской голова Андрей Балога пошел еще дальше — "засветил" обувь стоимостью более 70 тыс. грн. Фото опубликовано блогером Harley Quinn.

"В регионах у нас градус люкса держится стабильно. Вот мэр Мукачева сын Балоги Андрей, в обуви от Bottega Veneta. Стоимость – 71 467 грн", — говорится в сообщении.

Портал "Комментарии" поинтересовался доходами, которые задекларировал Балога за 2024 год. Так, его зарплата составляла 525 536 грн. Жена за 2024 год получила зарплату в разных компаниях и доход от предпринимательской деятельности на общую сумму 5 236 630 грн.

Доход от отчуждения недвижимого имущества, ценных бумаг и корпоративных прав семьи за 2024 год составил 6575000 грн.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что заработные платы в государственных органах продолжают расти. О тенденциях в государственном секторе рассказала народная депутат Украины Нина Южанина.

В июне, как отметила нардепка со ссылкой на данные СМИ и Минфина, средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 59,6 тыс. грн (+9,2% к 2024 году). В начале 2024 г. этот показатель составил 38,6 тыс. грн. По словам Южаниной, с января по ноябрь 2024 года выросла на 61% — до 62 тыс. грн.

Народная депутат также привела ТОП-5 центральных органов по зарплатам в июне: Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммуникаций — 100 тыс.грн; НАПК – 93 тыс. грн; Антимонопольный комитет – 90 тыс. грн; Аппарат ВРУ – 85,6 тыс. грн; Секретариат КМУ – 80,2 тыс. грн.



