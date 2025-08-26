logo

BTC/USD

109736

ETH/USD

4521.77

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Стоимость обуви мэра Мукачево впечатляет: какой бренд выбрал Андрей Балога
commentss НОВОСТИ Все новости

Стоимость обуви мэра Мукачево впечатляет: какой бренд выбрал Андрей Балога

Мэр Мукачево Балога: расходы и доходы

26 августа 2025, 19:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Чиновники нередко шокируют стоимостью одежды и обуви. К примеру, мэр Одессы Геннадий Труханов и его новый костюм от итальянского бренда Corneliani стоимостью 63 600 грн. Дополняли образ мэра Одессы кроссовки от Loro Piana за 530 евро.

Стоимость обуви мэра Мукачево впечатляет: какой бренд выбрал Андрей Балога

Андрей Балога. Фото из открытых источников

Мукачевский городской голова Андрей Балога пошел еще дальше — "засветил" обувь стоимостью более 70 тыс. грн. Фото опубликовано блогером Harley Quinn.

"В регионах у нас градус люкса держится стабильно. Вот мэр Мукачева сын Балоги Андрей, в обуви от Bottega Veneta. Стоимость – 71 467 грн", — говорится в сообщении.

Стоимость обуви мэра Мукачево впечатляет: какой бренд выбрал Андрей Балога - фото 2

Портал "Комментарии" поинтересовался доходами, которые задекларировал Балога за 2024 год. Так, его зарплата составляла 525 536 грн. Жена за 2024 год получила зарплату в разных компаниях и доход от предпринимательской деятельности на общую сумму 5 236 630 грн.

Доход от отчуждения недвижимого имущества, ценных бумаг и корпоративных прав семьи за 2024 год составил 6575000 грн.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что заработные платы в государственных органах продолжают расти. О тенденциях в государственном секторе рассказала народная депутат Украины Нина Южанина.

В июне, как отметила нардепка со ссылкой на данные СМИ и Минфина, средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 59,6 тыс. грн (+9,2% к 2024 году). В начале 2024 г. этот показатель составил 38,6 тыс. грн. По словам Южаниной, с января по ноябрь 2024 года выросла на 61% — до 62 тыс. грн.

Народная депутат также привела ТОП-5 центральных органов по зарплатам в июне: Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммуникаций — 100 тыс.грн; НАПК – 93 тыс. грн; Антимонопольный комитет – 90 тыс. грн; Аппарат ВРУ – 85,6 тыс. грн; Секретариат КМУ – 80,2 тыс. грн.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/harley_with_love/3817
Теги:

Новости

Все новости