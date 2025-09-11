logo

Статистика ужасает: в Польшу за неделю приехало более 10 000 молодых мужчин из Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Статистика ужасает: в Польшу за неделю приехало более 10 000 молодых мужчин из Украины

Выезд из Украины мужчин в возрасте 18-22 лет вырос в разы

11 сентября 2025, 19:09
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Пограничная служба Польши зафиксировала увеличение количества прибытия в страну молодых мужчин из Украины. Речь идет о мужчинах от 18 до 22 лет, которым Кабмин разрешил выезд за границу.

Статистика ужасает: в Польшу за неделю приехало более 10 000 молодых мужчин из Украины

Паспорт. Иллюстративное фото

Представитель Бещадского отделения Пограничной службы Польши Петр Закелаж сообщил, что с 28 августа по 3 сентября в Подкарпатское воеводство из Украины прибыли 6100 мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, а выехали в 2000, пишет издание "Украинская правда".

Отмечается, что неделей ранее фиксировали въезд в Польшу около 500 молодых мужчин из Украины, а выезд – более 650 человек.

"В Люблинском воеводстве, по данным пограничников, с 28 августа по 3 сентября въехало 4605, а уехало 1301 украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Неделей ранее из Украины в Польшу приехало 461, а выехало 575 молодых украинцев", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что молодежь пытается воспользоваться разрешением беспрепятственного пересечения границы и уехать из Украины. Студенты украинских вузов, как сообщают СМИ, все чаще оформляют академические отпуска или переходят на онлайн-обучение, чтобы получить возможность уехать за границу. Эта тенденция стала заметна после принятия Кабмином соответствующего разрешения.

Президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко отмечает, что пока нельзя говорить о массовой проблеме. Однако тенденция, по его словам, уже не очень хорошая. По его словам, отток молодежи уже ощущается на рынке труда – бизнес испытывает значительную нехватку работников, особенно квалифицированных.



Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/11/7530421/
