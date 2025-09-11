Стало известно, сколько украинцев выехало в ЕС за месяц

Число украинцев, находящихся под временной защитой в ЕС в июле, по сравнению с июнем 2025 года выросло на 28 780 человек.

Беженцы. Фото портал "Комментарии"

По данным Eurostat, по состоянию на 31 июля 2025 года 4 340 665 граждан стран, не входящих в ЕС, сбежавших из Украины в результате российской агрессии против Украины, имели статус временной защиты в ЕС.

Среди стран Евросоюза, принявших наибольшее количество лиц, получивших временную защиту из Украины, называют Германию (1 203 715 человек; 27,7% от общего количества в ЕС), Польшу (993 665; 22,9% от общего количества) и Чехию (380 680; 8,8%).

"По сравнению с концом июня 2025 года на конец июля общее количество лиц из Украины, находившихся под временной защитой, увеличилось на 28 695 (+0,7%)", — говорится в отчете.

Число лиц, находящихся под временной защитой, возросло в 24 странах ЕС, причем 3 наибольших абсолютных прироста наблюдались в Германии (+7 070; +0,6%), Румынии (+2 300; +1,2%) и Чехии (+2 260; +0,6%).

По состоянию на 31 июля 2025 года граждане Украины составили более 98,4% лиц, получивших временную защиту в ЕС. Взрослые женщины составили 44,7% лиц, получивших временную защиту. Несовершеннолетние – почти треть (31,2%), а взрослые мужчины – почти четверть (24,2%) от общего количества.

