Стало известно, сколько украинцев пребывает в заграничных тюрьмах

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что по состоянию на 1 октября 2020 года за рубежом в местах лишения свободы пребывает 11 968 украинцев. Данные МИДа передает "Радио Свобода".

Среди них — более 6 тысяч осуждены за криминальные преступления. Если верить статистике ООН по состоянию на 2017 год, то в общей сложности заграницей пребывают около шести миллионов эмигрантов из Украины. Из них практически половина живет в России.

Как ранее сообщали "Комментарии", Верховная Рада хочет запретить фирмам брать деньги за поиск работы за границей.

Речь идет о проекте закона № 2365. Как сообщается в официальном Telegram-канале политсилы "Слуга народа", сейчас украинцам нужно платить по 300-600 евро за поиск работы за рубежом. Тогда как в Польше, например, существует высокий дефицит рабочей силы, и логично, что работодатели, а не кандидаты, должны платить посреднику за поиск работника.

Законопроект предполагает такие условия, чтобы на рынок могли заходить честные компании, которые будут работать по новым правилам, без взимания комиссии с украинцев. Также устанавливаются штрафы для нарушителей.







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