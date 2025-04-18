Стало известно, кому повысят выплаты с 1 мая – нардеп

Повышение стипендий курсантам состоится с 1 мая. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко по результатам общения депутатов с Кабмином.

Стипендии курсантам планируют повысить уже с мая

"Только что задал вопрос премьер-министру Шмыгалю, когда будет выполнено наконец обещание и когда курсантам повысят стипендии. Он говорит, что соответствующее постановление УЖЕ принято, начинает работать с 1 мая", – отметил Гончаренко.

По данным политика, с 1 мая:

▪ стипендия будет 8 тысяч гривен,

▪ на последнем выпускном курсе у тех, кто учится на отлично, будет 20 тысяч гривен,

▪ во время прохождения практики будут платить 20 тысяч гривен.

"Наконец-то! Обещали в марте, но начнет работать с мая. Лучше поздно, чем никогда", – добавил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Кабмин согласовал урегулирующий законопроект, кто может получить отсрочку от мобилизации. Далее, этот законопроект должен быть внесен в Совет на рассмотрение. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Что предлагается изменить для студентов: Отсрочку не смогут получить мужчины 25 лет, которые вторично учатся на том же или низшем уровне образования. Учеба за границей после 24.02.2022 также не дает права на отсрочку. Кто сохраняет право на отсрочку: – поступил в учебное заведение до 25 лет; – впервые получает новый уровень образования; – учится по дневной или дуальной форме.

"Уточнения вносятся, чтобы избежать судебных обжалований, поскольку суды уже начали признавать право на отсрочку обучающимся повторно", — отмечает нардеп.

Что предлагается изменить для преподавателей – читайте по ссылке .