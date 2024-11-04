Стало известно, что происходит с рекрутингом в Украине и где больше всего добровольцев

За прошедшую неделю 833 украинца обратились в центры рекрутинга, из них 185 приступили к оформлению в ряды Сил обороны. Такие цифры привели в Министерстве обороны Украины, сообщает портал "Комментарии".

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В министерстве отметили, что от старта работы рекрутинговых центров на 3 ноября консультации получили 23 596 посетителей. Из них 5797 кандидатов сейчас проходят этап подбора позиций и оформления на службу.

Среди регионов Украины определились лидеры. По регионам наивысшую активность демонстрируют жители Харьковской области – 16,7% обращений. Далее следуют Днепропетровская область (15,5%), город Киев (14,9%), Запорожская и Львовская области (по 12,2%).

“Центры предлагают возможности службы не только в Вооруженных силах, но и в Нацгвардии, Госпогранслужбе и СБУ. В настоящее время посетителям доступно более 10 000 вакансий. Наибольший спрос имеют водительские должности, операторов беспилотников, штабных работников и медицинского персонала”, — отметили в Министерстве.

Также в министерстве подчеркнули, что центры рекрутинга не занимаются вручением повесток. Все консультации проводятся по условиям конфиденциальности. По данным Минобороны, в настоящее время в Украине работают 44 центра рекрутинга.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за неявку в ТЦК по повестке предусмотрено административное наказание, однако в некоторых случаях военнообязанные могут избежать ответственности.

Начальник отдела военного учета Харьковского ТЦК и СП подполковник Любомир Хомицкий назвал уважительные причины неприбытия гражданина в центр комплектования по повестке. Подробнее читайте здесь.



