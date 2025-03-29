Стало известно, что будет засчитываться украинцам как страховой стаж

Пенсионный фонд Украины будет платить единый социальный взнос (ЕСВ) за пленных гражданских. Таким образом они будут приобретать страховой стаж и не будут терять право на пенсию.

Гражданским украинцам пребывание в плену будет засчитываться как страховой стаж

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Там отметили, что гражданские, находящиеся в плену России, не могут приобретать страховой стаж. Это влияет на размер их пенсии, а в отдельных случаях вообще на возможность ее получать.

Чтобы решить проблему, Минсоцполитики разработало законопроект, согласно которому Пенсионный фонд Украины будет платить ЕСВ за гражданских пленников из средств государственного бюджета. Страховой стаж им будут начисляться со дня лишения свободы и в течение шести месяцев после освобождения.

"Лишая наших граждан личной свободы, страна-агрессор не только лишает их достойной жизни, наносит вред здоровью, пытается унизить морально, но и оказывает негативное влияние на будущее человека уже после освобождения из плена. Принятый закон обеспечит механизмы для уплаты государством ЕСВ за находящихся в плену и соответственно получение ими в будущем справедливой пенсии”, — заявила министер социальной политики Оксана Жолнович.

25 марта президент подписал соответствующий законопроект.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Министерстве социальной политики рассказали об изменениях в выплатах пенсий украинцам на временно оккупированной территории и за рубежом. Отмечается, что ранее некоторые категории пенсионеров, а именно лица, получившие справку ВПЛ до 24 февраля 2022 года, и граждане, выехавшие за границу после этой даты или проживающие на временно оккупированных территориях (ТОТ), имели отдельный алгоритм получения пенсионных выплат. В министерстве подчеркнули, что такая ситуация усложняла получение средств.