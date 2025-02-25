Срок отсрочки от мобилизации забронированных работников изменили

В Украине в феврале истекало время подтверждения критичности предприятий для оформления бронирования от мобилизации для работников. Однако Кабмин решил сменить сроки. В Украине продлили отсрочки от мобилизации для забронированных работников до 31 марта.

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Об изменениях сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет издание "Киев24".

По его словам, у предприятий будет время для подтверждения статуса критически важного в соответствии с обновленными критериями, а также для того, чтобы перебронировать свой персонал.

Напомним, что 28 февраля 2025 бронирование от мобилизации должны были проводить по новым правилам. Изменения начали действовать, как писал портал "Комментарии", с 1 декабря 2024 года.

Компании и предприятия, у которых срок действия признания их критичности завершился 30 ноября, должны пройти проверку на соответствие новым критериям до 28 февраля 2025 года.

Чтобы бронировать работников от мобилизации, с 28 февраля предприятия должны соответствовать двум обязательным критериям и одному на выбор. Мониторинг на соответствие этим критериям будет проводиться ежемесячно.

Также следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие соответствующее решение СНБО. Бронирование от мобилизации могут получить работники теплокомпаний, водоканалов и управления бытовыми отходами.

Предоставили возможность забронировать работников субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги потребителям по снабжению тепловой энергии, централизованной поставке горячей воды, централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу, управлению бытовыми отходами, в объемах не более 75 процентов от общего количества военнообязанных работников таких субъектов хозяйствования.



