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Среди военных наблюдается угрожающая тенденция: о чем идет речь

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко рассказал о ситуации с СОЧ

сегодня, 20:33
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Кречмаровская Наталия

В Украине значительно увеличилось количество СОЧ. Об этом сообщил глава Верховного Суда Станислав Кравченко. По его словам, речь идет об увеличении зарегистрированных фактов самовольного ухода из части военнослужащими (СОЧ), дезертирства и неисполнения приказов, сообщает портал “Комментарии” со ссылкой на информацию "Интерфакс-Украина".

Среди военных наблюдается угрожающая тенденция: о чем идет речь

Иллюстративное фото

Он отметил, что еще не анализировали, и конкретные цифры назвать не может "Но значительная тенденция на увеличение самовольного оставление части (СОЧ) есть", — сказал Кравченко. По его словам, речь идет и о СЗЧ, дезертирстве и неисполнении приказов.

Что касается количества зафиксированных случаев, то председатель Верховного Суда не конкретизировал цифру, однако добавил, что та, которая отмечается в СМИ, несколько превышает реальную. Уточняя, насколько в целом ситуация угрожающая, председатель суда сказал: "Угрожающая".

Что может изменить ситуацию, по его мнению: "Мобилизация, общий порядок должны быть, но посмотрите, с каким негативом показывают ТЦК, "бусификацию" придумали.... Вопрос к патриотическому воспитанию... необходимо также стимулировать военнослужащих, той же заработной платой". Однако отметил, что вопрос о введении изменений лучше адресовать не ему.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Тернопольском областном ТЦК рассказали, какое наказание предусмотрено за СОЧ и в каких случаях его можно избежать.

В условиях военного положения самовольное оставление воинской части (СОЧ) или места службы, а также своевременно неявка военнослужащего к части наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. Как избежать наказания за СЗЧ, читайте по ссылке.



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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/1023829.html
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