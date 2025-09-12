Советник Ермака встречал президента Финляндии в кроссовках за 11 тыс. грн: какой бренд выбрал Лещенко

В четверг, 11 сентября, Украину посетил президент Финляндии Александр Стубб. Традиционно делегацию украинские чиновники встречали на вокзале.

Среди встречающих "засветился" советник главы Офиса Президента Украины Сергей Лещенко. Блоггер Harley Quinn подметила обувь советника Ермака.

"Советник главы ОП Сергей Лещенко приехал встречать президента Финляндии в кроссовках украинского бренда The Coat", — написала она.

Стоимость обуви, как сообщила блогер, — 11 398 грн.

По словам Harley Quinn, такие кроссовки есть у первой леди Елены Зеленской и премьер-министра Юлии Свириденко.

Напомним: портал "Комментарии" писал об одежде украинских чиновников — и стоимость там впечатляющая.

Так, например, глава Одесской ОВА Олег Кипер выбирает одежду Brioni. Пиджак стоимостью 1569 евро по акционной цене, костюм также от итальянского дома моды Brioni, цена – 4 500 евро.

Не отстает от начальника Одесской ОВА и мэр Одессы Труханов. Блог Harley Quinn пристально следит за мэром Одессы Геннадием Трухановым. Рассказала о его новом костюме от итальянского бренда Corneliani. Стоимость – 63 600 грн. Дополняют образ кроссовки от Loro Piana за 530 евро.

Ранее Труханова заметили в футболке бренда Brunello Cucinelli стоимостью более 23 тыс. грн.

А Мукачевский городской голова Андрей Балога "засветил" обувь стоимостью более 70 тыс. грн от Bottega Veneta. Зарплата Балоги за 2024 год составила 525536 грн. Жена за 2024 год получила зарплату в разных компаниях и доход от предпринимательской деятельности на общую сумму 5 236 630 грн.



